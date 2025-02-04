Уже второй в 2025-м: стало известно о тяжёлом несчастном случае на Яковлевском ГОКе

Posted 4 февраля, 13:28
Published 4 февраля, 13:28
Modified 4 февраля, 13:30
Updated 4 февраля, 13:30
В подземной выработке Яковлевского ГОКа 2 февраля произошёл несчастный случай. Во время установки арочной крепи осыпавшаяся горная масса травмировала 45-летнего машиниста горных выемочных машин. Полученные повреждения квалифицировали как тяжёлые, сообщили в пресс-службе региональной Госинспекции труда.
Это уже второй подобный случай на предприятии в этом году, а в прошлом были с летальным исходом. В Государственной инспекции труда отметили, что происшествия могут указывать на недостаточный контроль за безопасностью работ.
Для выяснения обстоятельств и причин инцидента Ростехнадзор сформировал специальную комиссию. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.
В марте завершилось расследование гибели бурильщика шпуров, погибшего при подключении водяного шланга на Яковлевском ГОКе. Проверка не выявила серьёзных нарушений, но показала некоторые несоответствия, из-за которых предприятие разработало комплекс мер по повышению безопасности.
Напомним, что в октябре 2023 года экс-сотрудников фонда соцстрахования осудили за взятку от представителей Яковлевского ГОКа. Они согласились не проводить проверку на предприятии за 100 тыс. рублей. Суд снизил штраф для одной из обвиняемых с 2,1 млн до 1,5 млн рублей, а также ограничил доступ к определённым должностям.