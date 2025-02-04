Уже второй в 2025-м: стало известно о тяжёлом несчастном случае на Яковлевском ГОКе

Напомним, что в октябре 2023 года экс-сотрудников фонда соцстрахования осудили за взятку от представителей Яковлевского ГОКа. Они согласились не проводить проверку на предприятии за 100 тыс. рублей. Суд снизил штраф для одной из обвиняемых с 2,1 млн до 1,5 млн рублей, а также ограничил доступ к определённым должностям.