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Posted 4 февраля, 13:28

Published 4 февраля, 13:28

Modified 4 февраля, 13:30

Updated 4 февраля, 13:30

Белгородец получил травму на заводе

Уже второй в 2025-м: стало известно о тяжёлом несчастном случае на Яковлевском ГОКе

4 февраля 2025, 13:28
Фото: 1MI. Белгородец получил травму на заводе

Машинист получил тяжёлые травмы на Яковлевском ГОКе

Рабочий получил травмы при осыпании горной массы. Ростехнадзор начал расследование инцидента.

В подземной выработке Яковлевского ГОКа 2 февраля произошёл несчастный случай. Во время установки арочной крепи осыпавшаяся горная масса травмировала 45-летнего машиниста горных выемочных машин. Полученные повреждения квалифицировали как тяжёлые, сообщили в пресс-службе региональной Госинспекции труда.

Это уже второй подобный случай на предприятии в этом году, а в прошлом были с летальным исходом. В Государственной инспекции труда отметили, что происшествия могут указывать на недостаточный контроль за безопасностью работ.

Для выяснения обстоятельств и причин инцидента Ростехнадзор сформировал специальную комиссию. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.

В марте завершилось расследование гибели бурильщика шпуров, погибшего при подключении водяного шланга на Яковлевском ГОКе. Проверка не выявила серьёзных нарушений, но показала некоторые несоответствия, из-за которых предприятие разработало комплекс мер по повышению безопасности.

Напомним, что в октябре 2023 года экс-сотрудников фонда соцстрахования осудили за взятку от представителей Яковлевского ГОКа. Они согласились не проводить проверку на предприятии за 100 тыс. рублей. Суд снизил штраф для одной из обвиняемых с 2,1 млн до 1,5 млн рублей, а также ограничил доступ к определённым должностям.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Несчастный случай#Белгород#Яковлевский ГОК#Рабочий
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