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Posted 4 февраля, 12:14

Published 4 февраля, 12:14

Modified 4 февраля, 12:16

Updated 4 февраля, 12:16

В Белгороде будет гололёд

Удивительно, но в Белгороде установится по-настоящему зимняя погода

4 февраля 2025, 12:14
Фото: 1MI. В Белгороде будет гололёд

Спасатели предупреждают белгородцев о гололедице

Сюжет
Погода
При этом как ночью, так и днём будет минусовая температура.

По данным регионального МЧС и Белгородского гидрометцентра, 5 февраля в области установится облачная погода. Ожидается снег.

Ветер будет восточный со скоростью от 7 м/с до 12 м/с. Ночью может похолодать вплоть до -7 °C. Температура воздуха днём составит от -5 °C до 0 °C.

По прогнозам «Гисметео», в Белгороде завтра также ожидается облачная погода. Возможен снег. Температура опустится до -3 °C.

Синоптики предупреждают о снежном накате и гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

В начале февраля в Белгород вернутся морозы и снега?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Мороз#Белгород
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