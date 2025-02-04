Удивительно, но в Белгороде установится по-настоящему зимняя погода

Posted 4 февраля, 12:14
Published 4 февраля, 12:14
Modified 4 февраля, 12:16
Updated 4 февраля, 12:16
По данным регионального МЧС и Белгородского гидрометцентра, 5 февраля в области установится облачная погода. Ожидается снег.
Ветер будет восточный со скоростью от 7 м/с до 12 м/с. Ночью может похолодать вплоть до -7 °C. Температура воздуха днём составит от -5 °C до 0 °C.
По прогнозам «Гисметео», в Белгороде завтра также ожидается облачная погода. Возможен снег. Температура опустится до -3 °C.
Синоптики предупреждают о снежном накате и гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.