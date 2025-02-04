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Posted 4 февраля, 06:37

Published 4 февраля, 06:37

Modified 4 февраля, 06:39

Updated 4 февраля, 06:39

На экранах в Белгороде и в Старом Осколе покажут уборку снега

Технику показывают? Увидят ли белгородцы на городских экранах уборку снега

4 февраля 2025, 06:37
Фото: 1MI.

На экранах в Белгороде и в Старом Осколе покажут уборку снега

Сюжет
Эксклюзив
Когда в регионе выпал первый снег, региональные власти должны были проработать вопрос о демонстрации его уборки на городских экранах. Найдена ли техническая возможность?

Глава региона Вячеслав Гладков поручил найти техническую возможность и демонстрировать уборку снега в режиме реального времени на городских экранах. Журналистам Бел.Ру выяснили, выполнено ли поручение.

Как нам сообщили в региональном правительстве, техническая возможность найдена. Текущая информация из сервиса по контролю за уборкой снега будет отображаться в адаптивном под экраны виде. Планируется, что данные будут показывать в Белгороде и Старом Осколе.

Проект реализуют сотрудники Белгородского информационного фонда. Организация подведомственна министерству цифрового развития области.

Напомним, во время первых снегопадов в областном центре на уборку выехало менее половины парка спецтехники. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Уборка#Снег#Эксклюзив#Белгород#Демонстрация#Экраны
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