Технику показывают? Увидят ли белгородцы на городских экранах уборку снега

Posted 4 февраля, 06:37
Published 4 февраля, 06:37
Modified 4 февраля, 06:39
Updated 4 февраля, 06:39
Глава региона Вячеслав Гладков поручил найти техническую возможность и демонстрировать уборку снега в режиме реального времени на городских экранах. Журналистам Бел.Ру выяснили, выполнено ли поручение.
Как нам сообщили в региональном правительстве, техническая возможность найдена. Текущая информация из сервиса по контролю за уборкой снега будет отображаться в адаптивном под экраны виде. Планируется, что данные будут показывать в Белгороде и Старом Осколе.
Проект реализуют сотрудники Белгородского информационного фонда. Организация подведомственна министерству цифрового развития области.
Напомним, во время первых снегопадов в областном центре на уборку выехало менее половины парка спецтехники. Подробности — по ссылке.