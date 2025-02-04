Стыд за «жирную Москву»? В Белгороде лекцию о сепсисе внезапно начали «не с микробов»

Posted 4 февраля, 15:02
Published 4 февраля, 15:02
Modified 4 февраля, 15:04
Updated 4 февраля, 15:04
4 февраля в белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа прошла конференция на тему лечения тяжёлых пациентов с инфекциями. После того, как замглавврача медучреждения открыл мероприятие, долго представляя спикеров из-за их должностей, к микрофону пригласили Владимира Кулабухова, который приехал из Москвы с лекцией о современных подходах к такому рода диагнозу.
Однако Кулабухов решил начать «не с резистентности, не с микробов». Немногочисленным из-за соблюдения мер безопасности присутствующим он рассказал, что родился в Белгороде, но в последний раз приезжал с лекцией в 2018 году. Поэтому, «не раздумывая», согласился приехать снова.
«Приехал в Белгород и погулял по городу, приехал я в воскресенье. Картины, которые для вас, наверное, уже стали привычными, меня немного смутили, потому что я помню этот город совершенно другим», — поделился Президент Российского сепсис-форума, добавив, что после прогулки «ощущение сложилось депрессивное».
Кроме того, он заявил, что на этом фоне жизнь всё-таки продолжается. Поблагодарил белгородцев за героизм и за всё, «что вы здесь делаете», потому что жители региона остаются и продолжают жить в Белгородской области, а также высказал надежду на то, что «всё это поскорее закончится». А далее он признался, что, глядя на Белгород, почувствовал стыд из-за «жирной Москвы»:
«Я смотрю на эту картинку про нашу „жирную Москву“, которой все гордятся и показывают, как там всё здорово. Я вам скажу, что в 2024 году потрачено 440 миллиардов рублей на освещение, на вот эти картинки красивые, на все прочие декорации, и мне становится немного стыдно».
Инфекции, вирусы и ОРВИ тема вечная. Только сегодня стало известно, что из-за повышенной заболеваемости среди белгородцев закрыли 29 классов, а ещё 45 перевели на дистант. На этом же фоне в перинатальном центре Белгорода запретили партнёрские роды, что вызвало у людей негодование.