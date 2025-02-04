Стыд за «жирную Москву»? В Белгороде лекцию о сепсисе внезапно начали «не с микробов»

Кроме того, он заявил, что на этом фоне жизнь всё-таки продолжается. Поблагодарил белгородцев за героизм и за всё, «что вы здесь делаете», потому что жители региона остаются и продолжают жить в Белгородской области, а также высказал надежду на то, что «всё это поскорее закончится». А далее он признался, что, глядя на Белгород, почувствовал стыд из-за «жирной Москвы»: