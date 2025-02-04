bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 15:02

Published 4 февраля, 15:02

Modified 4 февраля, 15:04

Updated 4 февраля, 15:04

Владимира Кулабухов выступил на конференции на тему лечения тяжёлых пациентов с инфекциями.

Стыд за «жирную Москву»? В Белгороде лекцию о сепсисе внезапно начали «не с микробов»

4 февраля 2025, 15:02
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru. Владимира Кулабухов выступил на конференции на тему лечения тяжёлых пациентов с инфекциями.

Президент РСФ Кулабухов заявил о стыде за «жирную Москву» перед Белгородом

Сюжет
Новости Белгорода
На медконференции Владимир Кулабухов поблагодарил белгородцев за героизм, поделился впечатлениями о городе и раскритиковал трату средств на «декорации» столицы.

4 февраля в белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа прошла конференция на тему лечения тяжёлых пациентов с инфекциями. После того, как замглавврача медучреждения открыл мероприятие, долго представляя спикеров из-за их должностей, к микрофону пригласили Владимира Кулабухова, который приехал из Москвы с лекцией о современных подходах к такому рода диагнозу.

Однако Кулабухов решил начать «не с резистентности, не с микробов». Немногочисленным из-за соблюдения мер безопасности присутствующим он рассказал, что родился в Белгороде, но в последний раз приезжал с лекцией в 2018 году. Поэтому, «не раздумывая», согласился приехать снова.

«Приехал в Белгород и погулял по городу, приехал я в воскресенье. Картины, которые для вас, наверное, уже стали привычными, меня немного смутили, потому что я помню этот город совершенно другим», — поделился Президент Российского сепсис-форума, добавив, что после прогулки «ощущение сложилось депрессивное».

Кроме того, он заявил, что на этом фоне жизнь всё-таки продолжается. Поблагодарил белгородцев за героизм и за всё, «что вы здесь делаете», потому что жители региона остаются и продолжают жить в Белгородской области, а также высказал надежду на то, что «всё это поскорее закончится». А далее он признался, что, глядя на Белгород, почувствовал стыд из-за «жирной Москвы»:

«Я смотрю на эту картинку про нашу „жирную Москву“, которой все гордятся и показывают, как там всё здорово. Я вам скажу, что в 2024 году потрачено 440 миллиардов рублей на освещение, на вот эти картинки красивые, на все прочие декорации, и мне становится немного стыдно».

Инфекции, вирусы и ОРВИ тема вечная. Только сегодня стало известно, что из-за повышенной заболеваемости среди белгородцев закрыли 29 классов, а ещё 45 перевели на дистант. На этом же фоне в перинатальном центре Белгорода запретили партнёрские роды, что вызвало у людей негодование.

В Белгороде запретили партнёрские роды? В чём дело
Узнать подробнее
Читайте также:
И в 70 тоже: в каком возрасте белгородцы заражаются ВИЧ?Простудные заболевания среди юных белгородцев: сколько классов уже закрыли
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Здравоохранение#Здоровье#Россия#Новости Белгорода#Инфекции#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика