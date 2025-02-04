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Posted 4 февраля, 08:34

Published 4 февраля, 08:34

Modified 4 февраля, 08:34

Updated 4 февраля, 08:34

Картофельная пушка

«Стреляет мощнo и далеко»: белгородцам предлагают купить картофельную пушку

4 февраля 2025, 08:34
Фото: «Авито». Картофельная пушка

В Белгороде продают картофельную пушку

Сюжет
Новости Белгорода
«Орудие» белгородцы соорудили из канализационных труб. Теперь они решили продать свой бульбомёт через «Авито».

Житель областного центра пытается продать на «Авито» необычный товар — картофельную пушку или, как он называет данное «орудие», бульбомёт. Причём сделали товар из обычных канализационных труб, если верить объявлению на сайте.

Пушка работает на смеси горючего газа и воздуха, а простая конструкция позволяет при любой поломке легко менять сломанные запчасти. Один «снаряд» может улететь на расстояние более 100 метров, что сопровождается громким звуком.

При этом продавец обещает лично ознакомить покупателей с правилами использования бульбомёта. Просят за такой товар всего 5,5 тысячи рублей.

Картофельная пушка
Картофельная пушка
Картофельная пушка. Фото: «Авито»
Видео: «Авито». Звук выстрела из картофельной пушки
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