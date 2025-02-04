«Стреляет мощнo и далеко»: белгородцам предлагают купить картофельную пушку

Posted 4 февраля, 08:34
Published 4 февраля, 08:34
Modified 4 февраля, 08:34
Updated 4 февраля, 08:34
Житель областного центра пытается продать на «Авито» необычный товар — картофельную пушку или, как он называет данное «орудие», бульбомёт. Причём сделали товар из обычных канализационных труб, если верить объявлению на сайте.
Пушка работает на смеси горючего газа и воздуха, а простая конструкция позволяет при любой поломке легко менять сломанные запчасти. Один «снаряд» может улететь на расстояние более 100 метров, что сопровождается громким звуком.
При этом продавец обещает лично ознакомить покупателей с правилами использования бульбомёта. Просят за такой товар всего 5,5 тысячи рублей.