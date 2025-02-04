Стало известно, из-за чего попали в больницу постояльцы дома престарелых в Белгороде

В конце января 2025 года в Белгороде в частном пансионате для престарелых выявили нарушения СанПиН, сразу несколько постояльцев учреждения оказались в больнице. Проверки провела прокуратура и управление Роспотребнадзора. Редакция Бел.Ру обратилась в органы, чтобы узнать о том, что выявили в пансионате.