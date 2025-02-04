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Posted 4 февраля, 14:08

Published 4 февраля, 14:08

Modified 4 февраля, 14:10

Updated 4 февраля, 14:10

Почти 30 пожилых пострадали из-за антисанитарии в пансионате в Белгороде

Стало известно, из-за чего попали в больницу постояльцы дома престарелых в Белгороде

4 февраля 2025, 14:08
Фото: Изображение Midjourney.

Почти 30 пожилых пострадали из-за антисанитарии в пансионате в Белгороде

Сюжет
Эксклюзив
Роспотребнадзор сообщил Бел.Ру подробности проверки пансионата для престарелых «Заботливые люди» в Белгороде.

В конце января 2025 года в Белгороде в частном пансионате для престарелых выявили нарушения СанПиН, сразу несколько постояльцев учреждения оказались в больнице. Проверки провела прокуратура и управление Роспотребнадзора. Редакция Бел.Ру обратилась в органы, чтобы узнать о том, что выявили в пансионате.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Белгородской области, нарушения зафиксировали в пансионате «Заботливые люди». В период с 22 по 26 января там зарегистрировали групповую заболеваемость дизентерией. Число пострадавших достигло 29 человек, всех их госпитализировали в инфекционные отделения больниц.

Дополнительно специалисты управления пояснили, что дизентерия — это острая кишечная инфекция, которой подвержены люди всех возрастов. Путь передачи инфекции — через пищеварительный тракт, когда бактерии из кишечника заражённого человека попадают в желудок и кишечник здорового.

Пока пенсионеры были под угрозой, белгородцы жаловались на избивших их силовиков
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#Алёна Мальцева#Больница#Эксклюзив#СанПиН#Белгород#Пансионат#Дизентерия
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