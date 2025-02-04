Стало известно, из-за чего попали в больницу постояльцы дома престарелых в Белгороде

Posted 4 февраля, 14:08
Published 4 февраля, 14:08
Modified 4 февраля, 14:10
Updated 4 февраля, 14:10
В конце января 2025 года в Белгороде в частном пансионате для престарелых выявили нарушения СанПиН, сразу несколько постояльцев учреждения оказались в больнице. Проверки провела прокуратура и управление Роспотребнадзора. Редакция Бел.Ру обратилась в органы, чтобы узнать о том, что выявили в пансионате.
Как рассказали в Роспотребнадзоре по Белгородской области, нарушения зафиксировали в пансионате «Заботливые люди». В период с 22 по 26 января там зарегистрировали групповую заболеваемость дизентерией. Число пострадавших достигло 29 человек, всех их госпитализировали в инфекционные отделения больниц.
Дополнительно специалисты управления пояснили, что дизентерия — это острая кишечная инфекция, которой подвержены люди всех возрастов. Путь передачи инфекции — через пищеварительный тракт, когда бактерии из кишечника заражённого человека попадают в желудок и кишечник здорового.