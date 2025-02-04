Сколько стоил центральный парк Белгорода для бюджета и кто эти деньги получил

Posted 4 февраля, 08:29
Published 4 февраля, 08:29
Modified 4 февраля, 08:53
Updated 4 февраля, 08:53
В конце января, а именно 25 января 2025 года, на сайте государственных закупок наконец-то появился четвёртый этап работ по реконструкции центрального парка в Белгороде. Не осталось без вопросов и по нему, как и по предыдущим. Должен выбранный подрядчик сделать примерно то же самое, что и на предыдущих этапах: благоустроить территорию, установить малые архитектурные формы и озеленить парк. То же самое было в описании и третьего этапа, который должен был быть завершён в конце 2024 года.
На реконструкцию управление капитального строительства Белгорода готово выделить ещё 244 млн рублей. Третий этап оценили в 285 млн рублей, а второй — 600 млн рублей. Первый этап сделали за 321 млн рублей. Всего 1,45 млрд рублей.
Кроме этих закупок на само благоустройство, были ещё подготовительные работы и работы по реконструкции входной арки в парк. Она является объектом культурного наследия местного значения. Поэтому, кроме необходимости восстановить объект, нужно ещё пройти несколько этапов согласований, подготовить документацию и даже снять документальный фильм. Поэтому и закупки для реконструкции ворот публиковались отдельно.
В 2022 году публиковали тендер на выполнение проектных работ и инженерных изысканий сразу нескольких рекреационных пространств Белгорода: центральный парк, а также пространство на улице 50-летия Белгородской области, набережная рек Везёлка и Северский Донец, Архиерейская роща. Все эти работы обошлись в 183 млн рублей.
Кроме этого, несколько работ в последние два года проводили отдельно от основной реконструкции общественного пространства. Например, на скейт-парке модернизировали и настраивали систему видеонаблюдения. Обошлось это в 103 тыс. рублей.
103 тыс. рублей на видеокамеры, 64,5 млн рублей — проектные работы, ещё минимум 966 тыс. на проект восстановления арки и четыре закупки на реконструкцию. Итого
примерно 1 млрд 515,5 млн рублей.
Самыми загадочными работами по реконструкции центрального парка стали третий и четвёртый этапы. Работы делало ООО «Белгороддорстрой» Рубена и Мадата Дарчинянов.
Третий этап необходимо было завершить до 20 декабря 2024 года, сроки попросили перенести до конца года. Однако, несмотря на сообщения мэрии о переносе сроков сдачи, на сайте госзакупок в тендере появились документы, подписанные УКС по Белгороду о приёмке работ ещё в 20-х числах без единой претензии.
Пусть в самих документах было непонятно, что конкретно должны сделать на каждом из этапов, то в Telegram-канале мэрии периодически появлялись сроки сдачи определённых объектов. Например, пешеходный мост должен был появиться до конца года, однако на данный момент работы ещё не закончили, а уже февраль.
В январе, когда третий этап «приняли», а новая закупка ещё не появилась, на площадках заметили строителей. Журналистка Бел.Ру связалась с подрядчиком, которого на площадках быть не должно, и оказалось, что фирма Дарчинянов «на свой страх и риск» продолжает строительство, будучи не уверенными в том, что выиграют последний тендер. Хотя сначала собеседник Бел.Ру уточнил, что что-то в парке они делают, а уже в следующем предложении заявил, что ничего они не делают.
Некоторые объекты, которые должны построить в рамках последних этапов, появились уже давно: это и сухой фонтан, и фонтан «Кувшинка», из не так давно готовых объектов — это летний кинотеатр, танцплощадка.
Да даже без нарушенных сроков и странных приёмов вопросов у белгородцев к реконструкции хватает. Некоторые стеклянные ограждения, которые должны установить на мосту, приехали в парк уже разбитыми. Однако устанавливать перила уже начали. Позже на них должна появиться ещё и подсветка.
Напомним, что раньше тут был парк аттракционов. На сегодняшний день администрация и ООО «Геопарк» до сих пор продолжают периодически судиться, то о неустойках, то за оставленные аттракционы, то за арендную плату.