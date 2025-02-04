Сколько стоил центральный парк Белгорода для бюджета и кто эти деньги получил

В январе, когда третий этап «приняли», а новая закупка ещё не появилась, на площадках заметили строителей. Журналистка Бел.Ру связалась с подрядчиком, которого на площадках быть не должно, и оказалось, что фирма Дарчинянов «на свой страх и риск» продолжает строительство, будучи не уверенными в том, что выиграют последний тендер. Хотя сначала собеседник Бел.Ру уточнил, что что-то в парке они делают, а уже в следующем предложении заявил, что ничего они не делают.