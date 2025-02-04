bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:29

Published 4 февраля, 08:29

Modified 4 февраля, 08:53

Updated 4 февраля, 08:53

На реконструкцию парка в Белгороде уже потратили более 1,5 млрд рублей

Сколько стоил центральный парк Белгорода для бюджета и кто эти деньги получил

4 февраля 2025, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.

На реконструкцию парка в Белгороде уже потратили более 1,5 млрд рублей

Сюжет
Бюджет
Кажется, уже скоро в Белгороде подойдут к финальным работам по реконструкции центрального парка. Кто делал работы и во сколько они обошлись.

В конце января, а именно 25 января 2025 года, на сайте государственных закупок наконец-то появился четвёртый этап работ по реконструкции центрального парка в Белгороде. Не осталось без вопросов и по нему, как и по предыдущим. Должен выбранный подрядчик сделать примерно то же самое, что и на предыдущих этапах: благоустроить территорию, установить малые архитектурные формы и озеленить парк. То же самое было в описании и третьего этапа, который должен был быть завершён в конце 2024 года.

На реконструкцию управление капитального строительства Белгорода готово выделить ещё 244 млн рублей. Третий этап оценили в 285 млн рублей, а второй — 600 млн рублей. Первый этап сделали за 321 млн рублей. Всего 1,45 млрд рублей.

Кроме этих закупок на само благоустройство, были ещё подготовительные работы и работы по реконструкции входной арки в парк. Она является объектом культурного наследия местного значения. Поэтому, кроме необходимости восстановить объект, нужно ещё пройти несколько этапов согласований, подготовить документацию и даже снять документальный фильм. Поэтому и закупки для реконструкции ворот публиковались отдельно.

В 2022 году публиковали тендер на выполнение проектных работ и инженерных изысканий сразу нескольких рекреационных пространств Белгорода: центральный парк, а также пространство на улице 50-летия Белгородской области, набережная рек Везёлка и Северский Донец, Архиерейская роща. Все эти работы обошлись в 183 млн рублей.

Кроме этого, несколько работ в последние два года проводили отдельно от основной реконструкции общественного пространства. Например, на скейт-парке модернизировали и настраивали систему видеонаблюдения. Обошлось это в 103 тыс. рублей.

В Белгороде начали ремонт входной арки в центральный парк
Узнать подробнее

Так сколько стоил центральный парк Белгорода?

103 тыс. рублей на видеокамеры, 64,5 млн рублей — проектные работы, ещё минимум 966 тыс. на проект восстановления арки и четыре закупки на реконструкцию. Итого

Спойлер

примерно 1 млрд 515,5 млн рублей.

Приёмки работ и переносы сроков

Самыми загадочными работами по реконструкции центрального парка стали третий и четвёртый этапы. Работы делало ООО «Белгороддорстрой» Рубена и Мадата Дарчинянов.

Третий этап необходимо было завершить до 20 декабря 2024 года, сроки попросили перенести до конца года. Однако, несмотря на сообщения мэрии о переносе сроков сдачи, на сайте госзакупок в тендере появились документы, подписанные УКС по Белгороду о приёмке работ ещё в 20-х числах без единой претензии.

Пусть в самих документах было непонятно, что конкретно должны сделать на каждом из этапов, то в Telegram-канале мэрии периодически появлялись сроки сдачи определённых объектов. Например, пешеходный мост должен был появиться до конца года, однако на данный момент работы ещё не закончили, а уже февраль.

В январе, когда третий этап «приняли», а новая закупка ещё не появилась, на площадках заметили строителей. Журналистка Бел.Ру связалась с подрядчиком, которого на площадках быть не должно, и оказалось, что фирма Дарчинянов «на свой страх и риск» продолжает строительство, будучи не уверенными в том, что выиграют последний тендер. Хотя сначала собеседник Бел.Ру уточнил, что что-то в парке они делают, а уже в следующем предложении заявил, что ничего они не делают.

Некоторые объекты, которые должны построить в рамках последних этапов, появились уже давно: это и сухой фонтан, и фонтан «Кувшинка», из не так давно готовых объектов — это летний кинотеатр, танцплощадка.

Да даже без нарушенных сроков и странных приёмов вопросов у белгородцев к реконструкции хватает. Некоторые стеклянные ограждения, которые должны установить на мосту, приехали в парк уже разбитыми. Однако устанавливать перила уже начали. Позже на них должна появиться ещё и подсветка.

Необычный мост в Центральном парке в Белгороде пообещали достроить до конца года
Узнать подробнее

Напомним, что раньше тут был парк аттракционов. На сегодняшний день администрация и ООО «Геопарк» до сих пор продолжают периодически судиться, то о неустойках, то за оставленные аттракционы, то за арендную плату.

В Белгороде откроют новую танцплощадку — в том числе для «Элегантных дискотек»
Узнать подробнее
Читайте также:
В центральном парке Белгорода заработали модульные туалетыЗапах из Парижа? В Центральном парке Белгорода установят необычный туалет
#Алёна Мальцева#Бюджет#Реконструкция#Центральный парк#Белгород#Подрядчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика