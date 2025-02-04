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Posted 4 февраля, 12:58

Published 4 февраля, 12:58

Modified 4 февраля, 13:00

Updated 4 февраля, 13:00

Сбер усилил поддержку девелоперов Черноземья

Сбер усилил поддержку девелоперов Черноземья

4 февраля 2025, 12:58
Фото: 1MI.
По информации, предоставленной Центральным Чернозёмным отделением Сбербанка, в 2024 году строительная отрасль стала одним из ключевых направлений корпоративного кредитования.

По сравнению с предыдущим годом объём выданных кредитов в этой отрасли увеличился на 55% и составил около 66 млрд рублей. В Липецке поддержка застройщиков выросла в 2 раза, в Воронеже на 67%, в Курске — на 53%.

Кредитование в этой отрасли ускоряет ввод новой недвижимости, поддерживает МСП и создание новых рабочих мест.

Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Поддержка бизнеса — это социально-экономическая задача. Развитие предприятий различной направленности, коммерции, сферы услуг вне зависимости от сегментов влечет за собой повышение качества жизни человека. Эффективная компания — это стабильные налоги, рабочие места, снабжение местными товарами, развитие инфраструктуры. Поэтому, когда мы говорим о поддержке бизнеса, мы подразумеваем в конечном итоге развитие территорий нашего присутствия, их финансовую стабильность и социальное благополучие».
Более 500 студентов прошли стажировку в Центрально-Черноземном Сбере
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#Алёна Мальцева#Сбер#Девелоперы#Строительная отрасль
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