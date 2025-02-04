Сбер усилил поддержку девелоперов Черноземья

Posted 4 февраля, 12:58
Published 4 февраля, 12:58
Modified 4 февраля, 13:00
Updated 4 февраля, 13:00
По сравнению с предыдущим годом объём выданных кредитов в этой отрасли увеличился на 55% и составил около 66 млрд рублей. В Липецке поддержка застройщиков выросла в 2 раза, в Воронеже на 67%, в Курске — на 53%.
Кредитование в этой отрасли ускоряет ввод новой недвижимости, поддерживает МСП и создание новых рабочих мест.
Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Поддержка бизнеса — это социально-экономическая задача. Развитие предприятий различной направленности, коммерции, сферы услуг вне зависимости от сегментов влечет за собой повышение качества жизни человека. Эффективная компания — это стабильные налоги, рабочие места, снабжение местными товарами, развитие инфраструктуры. Поэтому, когда мы говорим о поддержке бизнеса, мы подразумеваем в конечном итоге развитие территорий нашего присутствия, их финансовую стабильность и социальное благополучие».