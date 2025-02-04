Пьяные белгородки устроили скандал с элементами раздевания прямо на улице

Posted 4 февраля, 07:19
Published 4 февраля, 07:19
Modified 4 февраля, 07:19
Updated 4 февраля, 07:19
В посёлке Чернянка в конце января сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, устроивших скандал в общественном месте. Женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привлекли внимание очевидцев своим неадекватным поведением. Одна из них разделась и потом начала агрессивно себя вести.
Видео инцидента позже появилось в Сети.
Задержанные — 42-летняя женщина и её 60-летняя мать, обе ранее судимые. Полицейские доставили их в отдел для разбирательства. Обеих привлекли к административной ответственности по статье за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Кроме того, в отношении младшей из них возбуждено уголовное дело по статье за причинение лёгкого вреда здоровью матери. Если её вина будет доказана, ей может грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее в Алексеевке местный житель в пьяном виде катался на мопеде с несовершеннолетней девушкой. Во время поездки он не справился с управлением, мопед опрокинулся в кювет. Девушка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Его приговорили к 5,5 года в колонии-поселении и запретили управлять транспортом на три года.