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Posted 4 февраля, 07:19

Published 4 февраля, 07:19

Modified 4 февраля, 07:19

Updated 4 февраля, 07:19

В Чернянке мать и дочь привлекли к ответственности за нарушение порядка

Пьяные белгородки устроили скандал с элементами раздевания прямо на улице

4 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI. В Чернянке мать и дочь привлекли к ответственности за нарушение порядка

В полиции прокомментировали инцидент с женщинами в белгородской Чернянке

В Чернянке полиция задержала нетрезвых мать и дочь, устроивших скандал. Одной из них грозит до двух лет лишения свободы.

В посёлке Чернянка в конце января сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, устроивших скандал в общественном месте. Женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привлекли внимание очевидцев своим неадекватным поведением. Одна из них разделась и потом начала агрессивно себя вести.

Видео инцидента позже появилось в Сети.

Задержанные — 42-летняя женщина и её 60-летняя мать, обе ранее судимые. Полицейские доставили их в отдел для разбирательства. Обеих привлекли к административной ответственности по статье за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Кроме того, в отношении младшей из них возбуждено уголовное дело по статье за причинение лёгкого вреда здоровью матери. Если её вина будет доказана, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Алексеевке местный житель в пьяном виде катался на мопеде с несовершеннолетней девушкой. Во время поездки он не справился с управлением, мопед опрокинулся в кювет. Девушка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Его приговорили к 5,5 года в колонии-поселении и запретили управлять транспортом на три года.

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