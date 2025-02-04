Пьяные белгородки устроили скандал с элементами раздевания прямо на улице

Ранее в Алексеевке местный житель в пьяном виде катался на мопеде с несовершеннолетней девушкой. Во время поездки он не справился с управлением, мопед опрокинулся в кювет. Девушка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Его приговорили к 5,5 года в колонии-поселении и запретили управлять транспортом на три года.