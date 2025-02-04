Простудные заболевания среди юных белгородцев: сколько классов уже закрыли

Posted 4 февраля, 11:21
Published 4 февраля, 11:21
Modified 4 февраля, 11:23
Updated 4 февраля, 11:23
В Белгородской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева провела брифинг с журналистами и рассказала о распространении сезонных болезней.
Большая часть болеющих сейчас — это дети. В регионе 29 классов в 15 школах распустили для предотвращения инфицирования, однако ещё 42 класса из пяти школ переведены на дистанционный формат обучения в одном только Яковлевском округе.
В муниципалитете в течение сегодняшнего и завтрашнего дня продолжат следить за статистикой и обращениями в больницы, но Оглезнева уточняет, что если активное распространение болезни продолжится, то все учебные учреждения в пределах округа могут перевести на дистант.
Напомним, что вчера по данным минздрава стало известно, что за неделю количество заражённых детей увеличилось на более чем 50%.