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Posted 4 февраля, 11:21

Published 4 февраля, 11:21

Modified 4 февраля, 11:23

Updated 4 февраля, 11:23

Глава белгородского Роспотребнадзора рассказала, где больше всего болеют гриппом

Простудные заболевания среди юных белгородцев: сколько классов уже закрыли

4 февраля 2025, 11:21
Фото: Изображение Midjourney.

Глава белгородского Роспотребнадзора рассказала, где больше всего болеют гриппом

Сюжет
Заболеваемость
Грипп и ОРВИ среди школьников продолжает активно распространяться в Белгородской области.

В Белгородской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева провела брифинг с журналистами и рассказала о распространении сезонных болезней.

Большая часть болеющих сейчас — это дети. В регионе 29 классов в 15 школах распустили для предотвращения инфицирования, однако ещё 42 класса из пяти школ переведены на дистанционный формат обучения в одном только Яковлевском округе.

В муниципалитете в течение сегодняшнего и завтрашнего дня продолжат следить за статистикой и обращениями в больницы, но Оглезнева уточняет, что если активное распространение болезни продолжится, то все учебные учреждения в пределах округа могут перевести на дистант.

Напомним, что вчера по данным минздрава стало известно, что за неделю количество заражённых детей увеличилось на более чем 50%.

Грипп и ОРВИ в Белгородской области: стоит ли беспокоиться?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Здоровье#Грипп#Заболеваемость#Яковлевский округ
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