Пока среди чиновников продолжалась ротация, белгородцев одолела опасная болезнь

Posted 4 февраля, 15:30
Published 4 февраля, 15:30
Modified 4 февраля, 15:30
Updated 4 февраля, 15:30
3 февраля стало известно, что Владимир Базаров решил уйти с поста замгубернатора. Он на протяжении нескольких лет курировал в Белгородской области строительный и транспортный блоки.
На его место глава региона Вячеслав Гладков решил поставить другого своего заместителя — Рустэма Зайнуллина. Он временно будет курировать строительные вопросы, однако кто продолжит эту работу в официальном ключе, пока не ясно.
В последний день января в Старооскольском округе официально назначили нового главу — им стал экс-глава Шебекинского округа Владимир Жданов, который на протяжении месяца занимал в новом для себя муниципалитете должность первого заместителя.
Работу на новом месте чиновник решил начать с кадровых перестановок. Так, он уволил двух заместителей — Наталью Азизову, отвечавшую за соцразвитие, и Екатерину Сапрыкину, возглавлявшую ДИЗО — и советника по безопасности Александра Науменко.
И. о. замглавы по соцблоку стал Дмитрий Коноваленко, главой соцблока — Ирина Серянкина, а первым замом — Елена Полякова.
Максим Яковлев стал главой аппарата администрации, Глеб Давыдов — руководителем департамента общественных связей и молодёжной политики, а Александр Бондаренко — начальником департамента строительства и архитектуры.
По имеющимся данным, по области рост заболеваемости гриппом достиг 37%. При этом на прошлой неделе эта цифра составила 15%.
Оказалось, что чаще всего среди больных белгородцев фиксировали штамм свиного гриппа. Такая разновидность болезни может привести к серьёзным осложнениям в виде пневмонии.
Больше всего пациентов зафиксировали в Белгороде и Старом Осколе — около 65% от общего количества. Среди 322 заболевших только двое оказались привиты.
Ознакомиться с общей статистикой заболевания за последнее время можно в этом материале.