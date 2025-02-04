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Posted 4 февраля, 15:30

Published 4 февраля, 15:30

Modified 4 февраля, 15:30

Updated 4 февраля, 15:30

Стало известно о новых кадровых перестановках

Пока среди чиновников продолжалась ротация, белгородцев одолела опасная болезнь

4 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Стало известно о новых кадровых перестановках
Сюжет
Итоги дня
Стало известно, кто в региональном правительстве временно займёт место ушедшего Базарова. Перестановки произошли и в Старом Осколе — после утверждения в должности Жданова. А что насчёт заболеваемости?

Кто занял место Базарова?

3 февраля стало известно, что Владимир Базаров решил уйти с поста замгубернатора. Он на протяжении нескольких лет курировал в Белгородской области строительный и транспортный блоки.

На его место глава региона Вячеслав Гладков решил поставить другого своего заместителя — Рустэма Зайнуллина. Он временно будет курировать строительные вопросы, однако кто продолжит эту работу в официальном ключе, пока не ясно.

Кому из чиновников Гладков доверил курировать строительный блок вместо Базарова?
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Жданов проводит кадровые перестановки

В последний день января в Старооскольском округе официально назначили нового главу — им стал экс-глава Шебекинского округа Владимир Жданов, который на протяжении месяца занимал в новом для себя муниципалитете должность первого заместителя.

Работу на новом месте чиновник решил начать с кадровых перестановок. Так, он уволил двух заместителей — Наталью Азизову, отвечавшую за соцразвитие, и Екатерину Сапрыкину, возглавлявшую ДИЗО — и советника по безопасности Александра Науменко.

И. о. замглавы по соцблоку стал Дмитрий Коноваленко, главой соцблока — Ирина Серянкина, а первым замом — Елена Полякова.

Максим Яковлев стал главой аппарата администрации, Глеб Давыдов — руководителем департамента общественных связей и молодёжной политики, а Александр Бондаренко — начальником департамента строительства и архитектуры.

Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе
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Каким недугом чаще страдают белгородцы?

По имеющимся данным, по области рост заболеваемости гриппом достиг 37%. При этом на прошлой неделе эта цифра составила 15%.

Оказалось, что чаще всего среди больных белгородцев фиксировали штамм свиного гриппа. Такая разновидность болезни может привести к серьёзным осложнениям в виде пневмонии.

Больше всего пациентов зафиксировали в Белгороде и Старом Осколе — около 65% от общего количества. Среди 322 заболевших только двое оказались привиты.

Ознакомиться с общей статистикой заболевания за последнее время можно в этом материале.

Свиным гриппом чаще всего заражаются белгородцы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Грипп#Белгород#Итоги дня#Владимир Жданов#Рустэм Зайнуллин#Перестановки
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