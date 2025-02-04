Под Белгородом в горевшем доме нашли тела девочек 1 года и 3 лет: возбуждено дело

В селе Локня Яковлевского округа 3 февраля погибли две маленькие девочки: одной был один год, второй — три года. Сообщалось, что малышки играли на втором этаже, когда случилось возгорание. Их бабушка же в этот момент была на первом этаже, но успеть к девочкам вовремя так и не смогла — они погибли.