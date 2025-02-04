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Posted 4 февраля, 07:37

Published 4 февраля, 07:37

Modified 4 февраля, 07:37

Updated 4 февраля, 07:37

Дом, в котором погибли юные белгородки

Под Белгородом в горевшем доме нашли тела девочек 1 года и 3 лет: возбуждено дело

4 февраля 2025, 07:37
Фото: пресс-служба МЧС региона. Дом, в котором погибли юные белгородки

В Следкоме выяснят подробности пожара, в котором погибли юные белгородки

Сюжет
Пожар
После гибели двоих детей в пожаре возбудили уголовное дело. Следователи уже начали осматривать место происшествия, сообщили в ведомстве.

В селе Локня Яковлевского округа 3 февраля погибли две маленькие девочки: одной был один год, второй — три года. Сообщалось, что малышки играли на втором этаже, когда случилось возгорание. Их бабушка же в этот момент была на первом этаже, но успеть к девочкам вовремя так и не смогла — они погибли.

В Следкоме добавили, что бабушка не смогла потушить пожар, который мог возникнуть в доме из-за нарушения эксплуатации электрооборудования.

Следователи осматривают место происшествия. По факту случившегося они возбудили уголовное дело.

Малолетние девочки погибли в горевшем доме под Белгородом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Уголовное дело#Погибшие#Белгород#Погибшие дети
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