Под Белгородом в горевшем доме нашли тела девочек 1 года и 3 лет: возбуждено дело

Posted 4 февраля, 07:37
Published 4 февраля, 07:37
Modified 4 февраля, 07:37
Updated 4 февраля, 07:37
В селе Локня Яковлевского округа 3 февраля погибли две маленькие девочки: одной был один год, второй — три года. Сообщалось, что малышки играли на втором этаже, когда случилось возгорание. Их бабушка же в этот момент была на первом этаже, но успеть к девочкам вовремя так и не смогла — они погибли.
В Следкоме добавили, что бабушка не смогла потушить пожар, который мог возникнуть в доме из-за нарушения эксплуатации электрооборудования.
Следователи осматривают место происшествия. По факту случившегося они возбудили уголовное дело.