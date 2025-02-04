Почему китайские грузовики в РФ становятся головной болью для перевозчиков?

Шапарин подчеркнул, что если производитель согласится с проблемой, то Росстандарт обязан инициировать отзыв автомобилей. В таком случае граждане, пострадавшие от данного инцидента, могут подать иски к производителю. Он также добавил, что Росстандарт вправе приостановить работу компании на срок до 90 дней, наложить значительные штрафы и инициировать судебные разбирательства для взыскания еще более строгих санкций.