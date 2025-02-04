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Posted 4 февраля, 05:56

Published 4 февраля, 05:56

Modified 4 февраля, 05:56

Updated 4 февраля, 05:56

Почему китайские грузовики в РФ становятся головной болью для перевозчиков?

Почему китайские грузовики в РФ становятся головной болью для перевозчиков?

4 февраля 2025, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.
Китай становится ключевым и практически единственным поставщиком новых автомобилей для российского рынка. Однако значительный рост импорта из Китая мало сказался на качественных характеристиках и безопасности поступающих товаров.

Не так давно вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что Росстандарт может временно приостановить деятельность одного из ведущих китайских автопроизводителей в России. Это событие может произойти, если будет выявлено наличие некачественных сидений в автомобилях данной компании, сообщает корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.

Шапарин подчеркнул, что если производитель согласится с проблемой, то Росстандарт обязан инициировать отзыв автомобилей. В таком случае граждане, пострадавшие от данного инцидента, могут подать иски к производителю. Он также добавил, что Росстандарт вправе приостановить работу компании на срок до 90 дней, наложить значительные штрафы и инициировать судебные разбирательства для взыскания еще более строгих санкций.

В результате определенных обстоятельств китайские автомобили заняли лидирующие позиции на российском рынке, что позволяет китайским производителям действовать довольно свободно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что, несмотря на постоянный рост цен, качество новых автомобилей и соблюдение стандартов безопасности оставляют желать лучшего. Особенно это проявляется в секторе средних и тяжелых коммерческих машин и автобусов.

Кроме того, эксплуатация китайских грузовиков в России сталкивается с другими проблемами. Прежде всего это нехватка запасных частей для обслуживания. По мнению владельцев таких автомобилей, наибольшие трудности возникают с электроникой, кузовными деталями и каталожными запчастями, которые невозможно заменить изделиями других марок.

Ситуация с поставкой некоторых запчастей для ремонта и технического обслуживания также вызывает значительные трудности. Многие китайские компании не считают целесообразным открывать склады на территории России, что приводит к затягиванию сроков доставки некоторых компонентов, иногда она занимает несколько месяцев.

Если говорить о легковом автомобиле, такие задержки могут затронуть лишь одного или нескольких владельцев. Однако в грузовом секторе подобные ситуации способны вызвать остановки в работе, что ведет к серьезным финансовым убыткам.

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