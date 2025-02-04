«Одиноко на ветке перчатка висела»: утро 4 февраля встретило белгородцев снегом

Posted 4 февраля, 07:53
Published 4 февраля, 07:53
Modified 4 февраля, 07:55
Updated 4 февраля, 07:55
Есть такое слово — «снегодождь», а из-за аномально тёплой зимы, вероятно, стоит ввести в оборот термин «зимосень». 4 февраля утро впервые за долгое время порадовало снегом. Белгород припорошило белым, пейзаж местами неплохо «подмёрз». Наличие тумана кого-то, может быть, огорчило, а кого-то наоборот — порадовало дополнительно.
Предварительные прогнозы синоптиков на февраль между собой ощутимо разнились. Где-то обещали, что погода останется без изменений, а где-то белгородцам обещали, наконец-то, приход зимы. Что будет с погодой дальше, неизвестно.
А пока что белгородцы наслаждаются снежными видами.
Кто-то потерял перчатку. Наверное, от радости.