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Posted 4 февраля, 07:53

Published 4 февраля, 07:53

Modified 4 февраля, 07:55

Updated 4 февраля, 07:55

В Белгород пришла зима

«Одиноко на ветке перчатка висела»: утро 4 февраля встретило белгородцев снегом

4 февраля 2025, 07:53
Фото: bel.ru. В Белгород пришла зима

Первый вторник февраля в Белгороде начался со снега

Сюжет
Погода
Снег, выпавший 4 февраля в Белгороде, стал приятным сюрпризом для жителей из-за аномально тёплой зимы и неопределённых прогнозов погоды.

Есть такое слово — «снегодождь», а из-за аномально тёплой зимы, вероятно, стоит ввести в оборот термин «зимосень». 4 февраля утро впервые за долгое время порадовало снегом. Белгород припорошило белым, пейзаж местами неплохо «подмёрз». Наличие тумана кого-то, может быть, огорчило, а кого-то наоборот — порадовало дополнительно.

Предварительные прогнозы синоптиков на февраль между собой ощутимо разнились. Где-то обещали, что погода останется без изменений, а где-то белгородцам обещали, наконец-то, приход зимы. Что будет с погодой дальше, неизвестно.

А пока что белгородцы наслаждаются снежными видами.

Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег
Утром 4 февраля в Белгороде выпал снег. Фото: bel.ru

Кто-то потерял перчатку. Наверное, от радости.

Потерянная кем-то перчатка
Потерянная кем-то перчатка. Фото: bel.ru
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