Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе

Posted 4 февраля, 08:17
Published 4 февраля, 08:17
Modified 4 февраля, 08:17
Updated 4 февраля, 08:17
В Старооскольском горокруге обновляется команда заместителей главы. Администрацию муниципалитета, напомним, недавно официально возглавил Владимир Жданов.
В числе увольнений — двое заместителей: Наталья Азизова, курировавшая соцразвитие, и Екатерина Сапрыкина, возглавлявшая департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Также ушёл советник по безопасности Александр Науменко, пишет старооскольский «9 Канал».
И. о. замглавы по соцблоку теперь будет Дмитрий Коноваленко, ранее занимавший пост первого замначальника ДИЗО. Соцблок возглавит Ирина Серянкина, бывшая руководительница управления культуры. Эко-замом назначена Елена Полякова, которая теперь будет первым замом.
К числу новых руководителей добавились Максим Яковлев, который стал заместителем и возглавил аппарат администрации, а также Глеб Давыдов, которого ожидает руководство департаментом общественных связей и молодёжной политикой. Александр Бондаренко возглавит департамент строительства и архитектуры.
В числе тех, кто остаётся на своих должностях, — Владимир Губарев, Надежда Кудинова, Владимир Нечаев и Анна Жданова, которая продолжит работать начальником департамента образования. Александр Боклагов, бывший замглавы и секретарь совбеза, теперь будет советником.
31 января Владимир Жданов официально стал новым главой Старого Оскола. Он принёс присягу и приступил к исполнению обязанностей. Жданов набрал максимальные 290 баллов в конкурсе на пост мэра и был единогласно утверждён Советом депутатов.