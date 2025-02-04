bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:17

Published 4 февраля, 08:17

Modified 4 февраля, 08:17

Updated 4 февраля, 08:17

Владимир Жданов

Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе

4 февраля 2025, 08:17
Фото: пресс-служба старооскольской администрации. Владимир Жданов

В Старом Осколе произошли кадровые перестановки

Сюжет
Новости Старого Оскола
В Старооскольском горокруге обновлена команда чиновников.

В Старооскольском горокруге обновляется команда заместителей главы. Администрацию муниципалитета, напомним, недавно официально возглавил Владимир Жданов.

В числе увольнений — двое заместителей: Наталья Азизова, курировавшая соцразвитие, и Екатерина Сапрыкина, возглавлявшая департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Также ушёл советник по безопасности Александр Науменко, пишет старооскольский «9 Канал».

И. о. замглавы по соцблоку теперь будет Дмитрий Коноваленко, ранее занимавший пост первого замначальника ДИЗО. Соцблок возглавит Ирина Серянкина, бывшая руководительница управления культуры. Эко-замом назначена Елена Полякова, которая теперь будет первым замом.

К числу новых руководителей добавились Максим Яковлев, который стал заместителем и возглавил аппарат администрации, а также Глеб Давыдов, которого ожидает руководство департаментом общественных связей и молодёжной политикой. Александр Бондаренко возглавит департамент строительства и архитектуры.

В числе тех, кто остаётся на своих должностях, — Владимир Губарев, Надежда Кудинова, Владимир Нечаев и Анна Жданова, которая продолжит работать начальником департамента образования. Александр Боклагов, бывший замглавы и секретарь совбеза, теперь будет советником.

31 января Владимир Жданов официально стал новым главой Старого Оскола. Он принёс присягу и приступил к исполнению обязанностей. Жданов набрал максимальные 290 баллов в конкурсе на пост мэра и был единогласно утверждён Советом депутатов.

Определились: озвучено имя нового главы Старого Оскола
Узнать подробнее
Читайте также:
Всё-таки Жданов? Уже сегодня старооскольцы узнают имя нового главы муниципалитетаГлавный кандидат на пост мэра Старого Оскола подал документы на конкурс«Жданов меня обманул»: Гладков — о восстановлении зданий после атак ВСУ в Шебекино
#Анна Селищева#Белгородская область#Политика#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Владимир Жданов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика