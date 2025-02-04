Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе

В числе тех, кто остаётся на своих должностях, — Владимир Губарев, Надежда Кудинова, Владимир Нечаев и Анна Жданова, которая продолжит работать начальником департамента образования. Александр Боклагов, бывший замглавы и секретарь совбеза, теперь будет советником.