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Posted 4 февраля, 12:42

Published 4 февраля, 12:42

Modified 4 февраля, 12:42

Updated 4 февраля, 12:42

Белгородца поймали на незаконной охоте

Ночной прицел с тепловизором не помог: белгородца поймали на незаконной охоте

4 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI. Белгородца поймали на незаконной охоте

У белгородца конфисковали весь охотничий инвентарь из-за нарушения закона

Сюжет
Новости Старого Оскола
Мужчина решил отправиться на охоту на особо охраняемую природную территорию, но его поймали сотрудники экоохотнадзора.

По информации УМВД, 49-летний житель Старого Оскола в октябре прошлого года вёл незаконную охоту на особо охраняемой природной зоне «Дмитриевский». Разрешения на охоту у белгородца не было, поэтому он решил проигнорировать запрет и «попытать удачу».

Мужчина на протяжении четырёх часов выслеживал на территории кабана. Для этого он пользовался тепловизором, а при себе имел охотничье ружьё с прицелом ночного видения, патроны к нему и два вида ножей — бытовой и разделочный.

Действия мужчины удалось пресечь сотрудниками экоохотнадзора региона. Нарушителя уже признали виновным по части 1 статьи 258 УК РФ и назначили ему наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа.

Весь охотничий инвентарь у жителя конфисковали: ружьё и другое оборудование передали в доход государства, а ножи уничтожат.

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