Ночной прицел с тепловизором не помог: белгородца поймали на незаконной охоте

Posted 4 февраля, 12:42
Published 4 февраля, 12:42
Modified 4 февраля, 12:42
Updated 4 февраля, 12:42
По информации УМВД, 49-летний житель Старого Оскола в октябре прошлого года вёл незаконную охоту на особо охраняемой природной зоне «Дмитриевский». Разрешения на охоту у белгородца не было, поэтому он решил проигнорировать запрет и «попытать удачу».
Мужчина на протяжении четырёх часов выслеживал на территории кабана. Для этого он пользовался тепловизором, а при себе имел охотничье ружьё с прицелом ночного видения, патроны к нему и два вида ножей — бытовой и разделочный.
Действия мужчины удалось пресечь сотрудниками экоохотнадзора региона. Нарушителя уже признали виновным по части 1 статьи 258 УК РФ и назначили ему наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа.
Весь охотничий инвентарь у жителя конфисковали: ружьё и другое оборудование передали в доход государства, а ножи уничтожат.