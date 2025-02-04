На крышах нельзя: где в белгородском общепите не продадут алкоголь?

Для законной работы сезонного зала организации должны получить заключение о соответствии помещения требованиям. Для этого необходимо подать заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, приложив документы, подтверждающие право собственности на землю и здание, а также согласование размещения. Заключение выдается в срок до 10 рабочих дней, и оно действительны только в рамках сезона.