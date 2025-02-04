На крышах нельзя: где в белгородском общепите не продадут алкоголь?

Posted 4 февраля, 16:19
Published 4 февраля, 16:19
Modified 4 февраля, 16:19
Updated 4 февраля, 16:19
В Белгородской области с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства, утверждающее требования к размещению и обустройству сезонных залов (зон) обслуживания посетителей, где может осуществляться розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Согласно новому регламенту, сезонные залы должны быть расположены на территории, прилегающей к объекту общественного питания, на расстоянии не более 15 метров от входа в это помещение. Размещение не должно нарушать права соседей и создавать препятствий для пешеходов и транспорта.
Сезонные зоны могут работать в период с 1 апреля по 1 ноября, при этом необходима схема размещения с согласованием собственников земельного участка или объекта капитального строительства.
Не допускается размещение таких залов на крышах многоэтажных зданий, в арках, на цветниках и детских площадках, а также в зонах, где продажа алкоголя запрещена.
Для законной работы сезонного зала организации должны получить заключение о соответствии помещения требованиям. Для этого необходимо подать заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, приложив документы, подтверждающие право собственности на землю и здание, а также согласование размещения. Заключение выдается в срок до 10 рабочих дней, и оно действительны только в рамках сезона.
Также владельцы сезонных зон обязаны обеспечить безопасные условия для посетителей, включая освещённые участки, защиту от осадков и доступность для маломобильных граждан. Все документы, связанные с размещением таких объектов, будут подлежать проверке контролирующими органами.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 31 августа 2030 года.
Напомним, что осенью 2024 года в Белгородской области изменили закон, позволяющий продавать алкоголь в сезонных залах общепита. Для этого достаточно было иметь документы, подтверждающие соответствие зала требованиям по размещению и обустройству. Закон приняли депутаты облдумы после сокращения процедур рассмотрения проекта.