Молочный шлейф: неудачная проверка мыла с коровьим навозом

Однако выбор пал на не совсем стандартный товар — на экологически чистое индийское мыло с коровьим навозом. Всё-таки в 2025 году сохраняется тренд на натуральные изделия. Как выяснилось немного позднее, в составе продукта был не только он, но и вся «панчагавья». Этим санскритским термином обозначают смесь коровьего молока, йогурта, гхи, мочи и навоза. Используют такое чудо и в косметике, и в альтернативной медицине, и в сельском хозяйстве. Особенно, если речь идёт о пестицидах или удобрениях.