Молочный шлейф: неудачная проверка мыла с коровьим навозом

Posted 4 февраля, 06:50
Published 4 февраля, 06:50
Modified 4 февраля, 06:52
Updated 4 февраля, 06:52
Есть множество историй о том, как люди повелись на рекламу и получили совсем не то, что ожидали. Если вообще получили. Журналисты редакции Бел.Ру решили намеренно «повестись» на сомнительную авантюру. Это был один из тех баннеров, которые можно увидеть на различных сайтах и на полях страниц соцсетей.
Однако выбор пал на не совсем стандартный товар — на экологически чистое индийское мыло с коровьим навозом. Всё-таки в 2025 году сохраняется тренд на натуральные изделия. Как выяснилось немного позднее, в составе продукта был не только он, но и вся «панчагавья». Этим санскритским термином обозначают смесь коровьего молока, йогурта, гхи, мочи и навоза. Используют такое чудо и в косметике, и в альтернативной медицине, и в сельском хозяйстве. Особенно, если речь идёт о пестицидах или удобрениях.
Как говорится, плана нет, но есть идея. Она и появилась — опробовать на себе чудо-средство. После первой распаковки большая часть рисковых и сумасшедших мыслей сразу отсеялась. Опытным путём вся редакция Бел.Ру развеяла отзывы, которые читались перед покупкой. «Приятный молочный аромат, сохраняющийся надолго», действительно оказался «долгоиграющим», но совсем не молочным. Вот один из таких комментариев.
Журналисты Бел.Ру не рекомендуют использовать индийское мыло на основе панчагавьи в закрытом помещении. Также его следует хранить в герметичной таре и труднодоступном месте, избегая влаги.
Возможные стадии эмоционального и морального состояния при распаковке и использовании мыла делятся на несколько этапов:
По крайней мере так описала свои впечатления наша журналистка. Использовать для умывания мыло она не согласилась, несмотря на гарантию заметного бьюти-эффекта кожи, как после посещения специалиста. Где-то говорилось даже об омоложении. Сами индийцы считают, что оно очищает душу, а если помыть полы в доме при использовании навоза коровы, то можно прогнать злых духов. Потому что им «становится холодно».
Но, как и заявлял производитель, мылится оно действительно хорошо.
После «эксперимента» проветривать кабинет пришлось довольно долго. Как и при первом опыте извлечения мыла из упаковки за несколько дней до непосредственного использования. Всё, что соприкасалось с продуктом на основе панчагавьи, пришлось либо выкинуть, либо крайне тщательно стирать несколько раз.
Руки тоже прошли процедуру долгого и тщательного мытья, обтирания антисептическими и ароматизированными салфетками. Для избавления от «лёгкого молочного аромата» понадобился целый день и половина следующего. Оставшаяся половина и третий день прошли в непоколебимой уверенности двух журналисток Бел.Ру, что запах навозного мыла их всё ещё преследует, несмотря на заверения, что тот уже выветрился.
После окончания сбора данных для пополнения материалом рубрики «Испытано на себе» редакция Бел.Ру единогласно приняла ещё одно решение — избавиться от мыла и больше не повторять подобные опыты. Чудо-мыло из пяти основных продуктов, получаемых от священного индийского животного, было плотно завёрнуто в тканевую салфетку, влажные и бумажные салфетки, а далее помещено в полиэтиленовый пакет, в котором оно и приехало, и в итоге было выброшено.
Как подытожила журналистка Бел.Ру:
«Запомните — любые действия имеют свои последствия».
В общем, можно сказать, что впечатления остались яркие и «вонючие».
Специалисты, которые давали комментарии федеральным и региональным СМИ, говорят, что такое мыло может вызвать сильную аллергию, шелушение кожи, содержать бактерии, высокую концентрацию аммиака, что вовсе не безопасно и не полезно для кожи и организма в целом. Органические вещества, кроме того, могут не проходить обязательную обработку. Это никак не связано с другими уходовыми продуктами, которые прошли обработку, проверки и получили одобрение специалистов.
Также, как говорят опытные мыловары, зачастую такое мыло делают на щелочной основе, которая уничтожает всю органику и, таким образом, теряет все свои свойства. Таким образом, оно ничем не отличается от того, в котором используется ароматическая отдушка. Для большей натуральности основой должен выступать мыльный корень. Однако, чем больше «натуралки», тем меньше срок хранения. А когда именно продукт произвели, указывается не везде.