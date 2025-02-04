Министр образования Милёхин подтвердил, что ушёл в «Барс-Белгород»

Posted 4 февраля, 12:27
Published 4 февраля, 12:27
Modified 4 февраля, 12:29
Updated 4 февраля, 12:29
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин подтвердил, что принял решение подписать контракт с отрядом «Барс-Белгород». Об этом он сообщил в комментариях под публикацией губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
О вступлении Милёхина в «Барс» Бел.Ру стало известно ещё в конце января, однако до сих пор официальных заявлений не было. Теперь он сам подтвердил свой выбор, но дополнительных деталей о сроках и условии службы не раскрыл.
Напомним, что в отряде уже успели «тайно отслужить» и вернуться несколько чиновников: бывший замгубернатора Владимир Базаров, министр природопользования Роман Татаринцев, глава Ракитянского района Анатолий Климов. Власти не делали публичных объявлений об этом, что породило дискуссии среди белгородцев, включая предположения о возможной PR-акции.