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Posted 4 февраля, 10:01

Published 4 февраля, 10:01

Modified 4 февраля, 10:01

Updated 4 февраля, 10:01

Белгородцы позволяют себе выругаться на работе

Маты — это ок? Большая часть белгородцев позволяет себе выругаться на работе

4 февраля 2025, 10:01
Фото: 1MI. Белгородцы позволяют себе выругаться на работе

Больше половины опрошенных белгородцев матерятся во время рабочего процесса

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Работа
3 февраля по всему миру отмечался День борьбы с ненормативной лексикой. Как часто белгородцы матерятся на работе?

Оказалось, что белгородцы любят использовать в общении с коллегами нецензурную брань. Не грешат этим только 45% опрошенных жителей приграничного региона. 30% респондентов могут позволить себе такую вольность только в эмоциональные моменты, 19% участников опроса матерятся лишь иногда, а оставшиеся 6% — всегда, выяснили аналитики hh.ru.

Интересно и то, что 71% белгородцев всё же уверены, что использовать маты на работе нельзя. Допустимым такое поведение считают только 13% респондентов, а ещё 15% ответить на этот вопрос однозначно так и не смогли.

Материться в рабочее время чаще всего себе позволяют белгородцы от 18 до 24 лет (25%) и от 25 до 34 лет (21%). Более взрослое поколение реже обращается к матам — всего 4%.

Позволить себе ругательства на работе чаще могут именно мужчины (22%), нежели женщины (10%).

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#Александра Склярова#Белгородская область#Работа#Работники#Белгород#Нецензурная лексика
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