Маты — это ок? Большая часть белгородцев позволяет себе выругаться на работе

Posted 4 февраля, 10:01
Published 4 февраля, 10:01
Modified 4 февраля, 10:01
Updated 4 февраля, 10:01
Оказалось, что белгородцы любят использовать в общении с коллегами нецензурную брань. Не грешат этим только 45% опрошенных жителей приграничного региона. 30% респондентов могут позволить себе такую вольность только в эмоциональные моменты, 19% участников опроса матерятся лишь иногда, а оставшиеся 6% — всегда, выяснили аналитики hh.ru.
Интересно и то, что 71% белгородцев всё же уверены, что использовать маты на работе нельзя. Допустимым такое поведение считают только 13% респондентов, а ещё 15% ответить на этот вопрос однозначно так и не смогли.
Материться в рабочее время чаще всего себе позволяют белгородцы от 18 до 24 лет (25%) и от 25 до 34 лет (21%). Более взрослое поколение реже обращается к матам — всего 4%.
Позволить себе ругательства на работе чаще могут именно мужчины (22%), нежели женщины (10%).