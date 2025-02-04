Корпорация МСП: В 30 регионах РФ увеличено финансирование малых и средних предприятий

Posted 4 февраля, 10:10
Published 4 февраля, 10:10
Modified 4 февраля, 10:10
Updated 4 февраля, 10:10
Присвоение I категории качества позволит финансовым учреждениям уменьшить резервы при кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП), что, в свою очередь, повысит доступность кредитных ресурсов для предпринимателей, пишет newsnn.ru.
По словам члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты, данное решение является итогом разработки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
Он также отметил, что решение совета директоров будет действовать до 31 декабря 2025 года, но в будущем норма станет постоянной, что обеспечит поддержку кредитования региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за последние шесть месяцев число РГО, обеспечение которых получило I категорию качества, увеличилось на 12, или более чем в 1,5 раза.
Исаевич подчеркнул, что первая категория качества не только свидетельствует о высоком уровне работы конкретной РГО, но и приносит реальную пользу банковским учреждениям. При использовании таких поручительств банки могут устанавливать меньшие резервы, что позволяет им высвободить дополнительные средства, которые могут быть направлены на решение других задач.
Список регионов, чьи РГО получили I категорию, включает в себя Алтайский край, Астраханскую область, Волгоградскую область, Иркутскую область, Кабардино-Балкарию, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртию, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.
Запущенная в 2014 году Национальная гарантийная система продолжает играть важную роль в поддержке малого и среднего предпринимательства. Благодаря поручительствам, которые обеспечивают РГО, берущие на себя часть рисков, банки с большей охотой предлагают кредиты предпринимателям, испытывающим сложности с предоставлением залога, отметил Исаевич.
Эксперты подчеркнули, что отнесение обеспечения РГО к I категории качества станет дополнительным фактором, способствующим развитию малого и среднего бизнеса в различных регионах России.