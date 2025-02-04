Корпорация МСП: В 30 регионах РФ увеличено финансирование малых и средних предприятий

Исаевич подчеркнул, что первая категория качества не только свидетельствует о высоком уровне работы конкретной РГО, но и приносит реальную пользу банковским учреждениям. При использовании таких поручительств банки могут устанавливать меньшие резервы, что позволяет им высвободить дополнительные средства, которые могут быть направлены на решение других задач.