bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 06:20

Published 4 февраля, 06:20

Modified 4 февраля, 06:22

Updated 4 февраля, 06:22

Рустэм Зайнуллин

Кому из чиновников Гладков доверил курировать строительный блок вместо Базарова?

4 февраля 2025, 06:20
Фото: страница Рустэма Зайнуллина. Рустэм Зайнуллин

Назначен временно курирующий строительный блок в белгородском правительстве

Сюжет
Кадровые перестановки
В белгородском правительстве нашли чиновника, который временно будет курировать строительный блок. Его поставили на место Владимира Базарова.

Только вчера, 3 февраля, белгородцам рассказали об увольнении замгубернатора Владимира Базарова, который долгое время курировал строительный и транспортный блоки. Должность он решил покинуть по собственному желанию.

Сначала информации о том, на какое место работы уходит чиновник, не было, однако позже в Сети предположили, что это будет та же должность, но уже в Курской области.

На следующее утро глава региона сообщил, кто будет временно курировать строительный блок в Белгородской области. Эта ответственность легла на плечи другого его заместителя — Рустэма Зайнуллина.

Напомним, что Рустэм Зайнуллин оказался в числе тех чиновников, которые какое-то время отслужили в отряде «Барс-Белгород». Такому же примеру следовал и ушедший из правительства региона Базаров.

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Владимир Базаров?
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда уходит Базаров? Появились первые слухи о новом месте работы чиновникаЗамгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновникиЧто в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?
#Александра Склярова#Белгородская область#Политика#Кадровые перестановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Рустэм Зайнуллин#Замгубернатора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика