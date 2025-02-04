Кому из чиновников Гладков доверил курировать строительный блок вместо Базарова?

Posted 4 февраля, 06:20
Published 4 февраля, 06:20
Modified 4 февраля, 06:22
Updated 4 февраля, 06:22
Только вчера, 3 февраля, белгородцам рассказали об увольнении замгубернатора Владимира Базарова, который долгое время курировал строительный и транспортный блоки. Должность он решил покинуть по собственному желанию.
Сначала информации о том, на какое место работы уходит чиновник, не было, однако позже в Сети предположили, что это будет та же должность, но уже в Курской области.
На следующее утро глава региона сообщил, кто будет временно курировать строительный блок в Белгородской области. Эта ответственность легла на плечи другого его заместителя — Рустэма Зайнуллина.
Напомним, что Рустэм Зайнуллин оказался в числе тех чиновников, которые какое-то время отслужили в отряде «Барс-Белгород». Такому же примеру следовал и ушедший из правительства региона Базаров.