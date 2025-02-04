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Posted 4 февраля, 11:10

Published 4 февраля, 11:10

Modified 4 февраля, 11:10

Updated 4 февраля, 11:10

Каким должен быть завтрак?

Каким должен быть идеальный завтрак? Отвечает гастроэнтеролог

4 февраля 2025, 11:10
Фото: 1MI. Каким должен быть завтрак?

Врач дала советы по сбалансированному завтраку

Что лучше употреблять в пищу сразу после пробуждения? Подробности выяснили журналисты.

Врач Екатерина Кашух советует выбирать сбалансированный завтрак, который будет содержать в себе не только достаточную граммовку белков, но и углеводов с полезными жирами, пишет УтроNews со ссылкой на «Лайф».

По словам гастроэнтеролога, лучшим выбором с утра будут цельнозерновые каши, яйца, приготовленные любым способом, различные сыры или творог. Мясо и рыбу тоже лучше съедать в начале дня, так как им потребуется больше времени для переваривания.

Кроме того, в зимнее время рекомендуют больше находиться на солнце и активно двигаться. Необходимо внимательно следить и за количеством потребляемых фруктов — слишком много в рационе, несмотря на витамины, их быть не должно.

Чем питаться в феврале, чтобы остаться здоровым?
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#Александра Склярова#Общество#Питание#Завтрак
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