Каким должен быть идеальный завтрак? Отвечает гастроэнтеролог

Posted 4 февраля, 11:10
Published 4 февраля, 11:10
Modified 4 февраля, 11:10
Updated 4 февраля, 11:10
По словам гастроэнтеролога, лучшим выбором с утра будут цельнозерновые каши, яйца, приготовленные любым способом, различные сыры или творог. Мясо и рыбу тоже лучше съедать в начале дня, так как им потребуется больше времени для переваривания.
Кроме того, в зимнее время рекомендуют больше находиться на солнце и активно двигаться. Необходимо внимательно следить и за количеством потребляемых фруктов — слишком много в рационе, несмотря на витамины, их быть не должно.