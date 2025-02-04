Какие симптомы могут указывать на наличие онкологии и как предотвратить её появление?

В зависимости от вида рака, у человека могут менять форму и цвет родинки на коже, появиться уплотнение в груди. Также человек может страдать от непрекращающегося кашля, от ран, которые долго не заживают, от субфебрильной температуры, а также может замечать кровь после посещения туалета.