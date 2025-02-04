Какие симптомы могут указывать на наличие онкологии и как предотвратить её появление?

Posted 4 февраля, 11:42
Published 4 февраля, 11:42
Modified 4 февраля, 11:44
Updated 4 февраля, 11:44
Первым признаком рака может быть резкая потеря веса: например, на пять килограмм за одну неделю без особых причин. При этом человек может чувствовать слабость, апатию и бороться с головокружением.
В зависимости от вида рака, у человека могут менять форму и цвет родинки на коже, появиться уплотнение в груди. Также человек может страдать от непрекращающегося кашля, от ран, которые долго не заживают, от субфебрильной температуры, а также может замечать кровь после посещения туалета.
Однако ставить диагнозы без врача не нужно — все эти признаки могут указывать на наличие и других болезней. Для точного диагноза нужно сдать необходимые анализы и проконсультироваться со специалистом.
«Коварство онкологии в том, что при этом заболевании нет ярко выраженных специфичных симптомов, во всяком случае, на первых стадиях. Боль, неприятные ощущения появляются позже, когда растут метастазы, но эффективность лечения при этом уменьшается. Онкология часто маскируется под другие заболевания», — объяснил медик.
Именно поэтому врач советует регулярно посещать его коллег и сдавать необходимые анализы, чтобы можно было обнаружить и уничтожить рак на ранних стадиях.
Только за прошлый год подозрения на онкологию смогли обнаружить у 360 жителей Белгородской области, которых осматривали врачи «поездов здоровья». Из этого числа рак подтвердился у 251 человека. Однако у всех пациентов обнаружили болезнь на ранней стадии, поэтому им «пророчат» благоприятный исход.
Добавим, что в субботу, 8 февраля, белгородцев приглашают на бесплатную консультацию с врачом-онкологом.