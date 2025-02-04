Исследование: в Белгородской области заметно выросло число зожников

Posted 4 февраля, 10:22
Published 4 февраля, 10:22
Modified 4 февраля, 10:22
Updated 4 февраля, 10:22
В 2024 году больше жителей Белгородской области начали активно следовать принципам здорового образа жизни, утверждают аналитики FinExpertiza. Количество людей, придерживающихся строгих правил ЗОЖ, увеличилось в два раза. В 2023 году доля таких людей составляла всего 5,9%, а к 2024 году она выросла до 12,2%.
В численных показателях в 2023 году в Белгородской области было чуть больше 76 тыс. зожников, а уже в следующем количество увеличилось до 154,9 тыс. человек. Рост составил 103,7%.
В целом количество россиян, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), увеличилось на 6% и составило 11,8 млн человек. Это на 700 тысяч больше по сравнению с 2023 годом. Однако допандемийный уровень приверженцев ЗОЖ пока не достигнут.
Исследования показывают, что приверженность ЗОЖ в России стала более распространённой среди женщин. В 2024 году на 100 женщин, ведущих здоровый образ жизни, приходился 71 мужчина.
В 2023 году в Белгородской области значительно снизился процент приверженцев здорового образа жизни. Если в 2022 году таких было 20% (257,8 тыс. человек), то в 2023 году их число сократилось до 5,9% (75,4 тыс. человек), что является спадом на 70,7%.