Исследование: в Белгородской области заметно выросло число зожников

В 2023 году в Белгородской области значительно снизился процент приверженцев здорового образа жизни. Если в 2022 году таких было 20% (257,8 тыс. человек), то в 2023 году их число сократилось до 5,9% (75,4 тыс. человек), что является спадом на 70,7%.