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Posted 4 февраля, 10:22

Published 4 февраля, 10:22

Modified 4 февраля, 10:22

Updated 4 февраля, 10:22

«Зожников» в Белгородской области стало больше

Исследование: в Белгородской области заметно выросло число зожников

4 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI. «Зожников» в Белгородской области стало больше

Белгородская область замкнула десятку регионов по росту числа приверженцев ЗОЖ

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Новости Белгорода
Количество строгих последователей здоровому образу жизни в Белгородской области увеличилось на 103,7%.

В 2024 году больше жителей Белгородской области начали активно следовать принципам здорового образа жизни, утверждают аналитики FinExpertiza. Количество людей, придерживающихся строгих правил ЗОЖ, увеличилось в два раза. В 2023 году доля таких людей составляла всего 5,9%, а к 2024 году она выросла до 12,2%.

В численных показателях в 2023 году в Белгородской области было чуть больше 76 тыс. зожников, а уже в следующем количество увеличилось до 154,9 тыс. человек. Рост составил 103,7%.

Регионы с наибольшим ростом числа приверженцев ЗОЖ в 2024 году
Регионы с наибольшим сокращением числа приверженцев ЗОЖ в 2024 году
Регионы с наибольшим ростом числа приверженцев ЗОЖ в 2024 году. Фото: скриншот из исследования FinExpertiza

В целом количество россиян, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), увеличилось на 6% и составило 11,8 млн человек. Это на 700 тысяч больше по сравнению с 2023 годом. Однако допандемийный уровень приверженцев ЗОЖ пока не достигнут.

Исследования показывают, что приверженность ЗОЖ в России стала более распространённой среди женщин. В 2024 году на 100 женщин, ведущих здоровый образ жизни, приходился 71 мужчина.

В 2023 году в Белгородской области значительно снизился процент приверженцев здорового образа жизни. Если в 2022 году таких было 20% (257,8 тыс. человек), то в 2023 году их число сократилось до 5,9% (75,4 тыс. человек), что является спадом на 70,7%.

Белгородская область отстаёт от соседей в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ
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