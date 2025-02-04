Группа НЛМК вошла в топ рейтинга работодателей Headhunter

Группа НЛМК построила и развивает одну из сильнейших систем корпоративного обучения в отрасли. Университет НЛМК трижды становился лауреатом и получал высшие награды премии «Хрустальная пирамида» в номинации «Корпоративный университет года», отмечен гран-при номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры», гран-при и наградами премии «СМАРТ Пирамида» в номинации «Лучшая программа корпоративного обучения года». Кампус Корпоративного университета удостоен премии Best Office Awards. Доступ к образовательным программам Университета НЛМК есть у всех сотрудников — это позволяет обеспечивать устойчивый рост бизнеса, поддерживая преемственность и развитие.