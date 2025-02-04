bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 11:21

Published 4 февраля, 11:21

Modified 4 февраля, 11:23

Updated 4 февраля, 11:23

Группа НЛМК вошла в топ рейтинга работодателей Headhunter

Группа НЛМК вошла в топ рейтинга работодателей Headhunter

4 февраля 2025, 11:21
Фото: НЛМК .
Группа НЛМК заняла второе место среди промышленных компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии HeadHunter и итоговое 13 место среди всех крупнейших компаний России. По итогам 2024 года, компания также сохранила лидерство по уровню развития HR-процессов.

Высокие позиции отражают прогресс в формировании одной из самых профессиональных команд, основанный на открытости и прозрачности отношений с сотрудниками и соискателями, значимости ценностей и корпоративной культуры.

Группа НЛМК способствует развитию своей команды как в возможностях применения на практике самых современных технологий, так и в возможности саморазвития в рамках программ обучения.

В компании активно внедряются современные технологии для автоматизации производства, безопасности труда и повышения качества продукции.

На НЛМК продолжает совершенствоваться цифровая информационная система управления процессами от добычи сырья до прокатного производства. Цифровыми помощниками, датчиками и дашбордами ежедневно пользуется 7,5 тыс. сотрудников производства.

Специалисты Центра исследований и разработок создают цифровые и физические модели новых продуктов и изучают их свойства на высококлассном оборудовании, что позволяет проводить более тысячи видов измерений в области микроскопии и химического анализа.

Технологии машинного зрения и применение искусственного интеллекта дополнительно позволяют следить за качеством продукции в реальном времени, прогнозировать процессы и анализировать объемные данные для повышения безопасности на рабочих местах и контроля за экологической обстановкой на предприятиях.

Группа НЛМК построила и развивает одну из сильнейших систем корпоративного обучения в отрасли. Университет НЛМК трижды становился лауреатом и получал высшие награды премии «Хрустальная пирамида» в номинации «Корпоративный университет года», отмечен гран-при номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры», гран-при и наградами премии «СМАРТ Пирамида» в номинации «Лучшая программа корпоративного обучения года». Кампус Корпоративного университета удостоен премии Best Office Awards. Доступ к образовательным программам Университета НЛМК есть у всех сотрудников — это позволяет обеспечивать устойчивый рост бизнеса, поддерживая преемственность и развитие.

В рамках программ социальной ответственности и заботы о сотрудниках компания совершенствует корпоративное здравоохранение в ключевых городах присутствия.

В планах — продолжить развитие команды для реализации новых амбициозных проектов.

Рейтинг HeadHunter — один из ведущих рейтингов работодателей России. В 2024 году в нем приняли участие 1729 компаний из 41 отрасли. При его формировании эксперты оценивают эффективность работы HR-подразделений, проводят опросы вовлеченности персонала, анализируют мнение соискателей и отзывы бывших сотрудников.

Группа НЛМК — в лидерах студенческого рейтинга лучших работодателей России FutureToda
Узнать подробнее
Читайте также:
Быстрая победа: Вадим Немков за три минуты победил американца с помощью удушенияБолее 150 сотрудников СГОКа повысят квалификацию по программе Университета НЛМКГруппа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Работодатель#Команда#Нлмк#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика