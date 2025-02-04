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Posted 4 февраля, 13:14

Published 4 февраля, 13:14

Modified 4 февраля, 13:16

Updated 4 февраля, 13:16

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Четыре района в Белгородской области подверглись ударам ВСУ: разрушений много

4 февраля 2025, 13:14
Фото: «Настоящий Гладков». Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали шесть населённых пунктов в Белгородской области

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Обстрел
Под удар попали четыре частных дома, торговый объект, сельхозпредприятие, две машины. В нескольких населённых пунктах из-за атаки на ЛЭП временно пропал свет.

В посёлке Уразово Валуйского округа дрон взорвался в социальном объекте, выбив окна, повредив остекление и кузов легкового автомобиля. Второй беспилотник атаковал объект торговли и легковой автомобиль.

В двух частных домах села Графовка Краснояружского района выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В одном из домов частично разрушена надворная постройка. Помимо этого, повреждены линии электропередачи, из-за чего Графовка и Репяховка на время остались без электричества.

В Шебекинском округе беспилотники нанесли урон нескольким объектам в Муроме, Новой Таволжанке и хуторе Балки. Повреждены сельхозпредприятия, частный дом и линия электропередачи.

В селе Рождественка Грайворонского округа два дрона атаковали частный дом и легковой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны Российской Федерации.

Отметим, что за прошлые сутки более 100 беспилотников атаковали Белгородскую область. В результате ударов ранено трое белгородцев.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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