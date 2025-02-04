Четыре района в Белгородской области подверглись ударам ВСУ: разрушений много

Posted 4 февраля, 13:14
Published 4 февраля, 13:14
Modified 4 февраля, 13:16
Updated 4 февраля, 13:16
В посёлке Уразово Валуйского округа дрон взорвался в социальном объекте, выбив окна, повредив остекление и кузов легкового автомобиля. Второй беспилотник атаковал объект торговли и легковой автомобиль.
В двух частных домах села Графовка Краснояружского района выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В одном из домов частично разрушена надворная постройка. Помимо этого, повреждены линии электропередачи, из-за чего Графовка и Репяховка на время остались без электричества.
В Шебекинском округе беспилотники нанесли урон нескольким объектам в Муроме, Новой Таволжанке и хуторе Балки. Повреждены сельхозпредприятия, частный дом и линия электропередачи.
В селе Рождественка Грайворонского округа два дрона атаковали частный дом и легковой автомобиль.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны Российской Федерации.
Отметим, что за прошлые сутки более 100 беспилотников атаковали Белгородскую область. В результате ударов ранено трое белгородцев.