Четыре района в Белгородской области подверглись ударам ВСУ: разрушений много

В двух частных домах села Графовка Краснояружского района выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В одном из домов частично разрушена надворная постройка. Помимо этого, повреждены линии электропередачи, из-за чего Графовка и Репяховка на время остались без электричества.