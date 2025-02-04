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Posted 4 февраля, 07:53

Published 4 февраля, 07:53

Modified 4 февраля, 07:56

Updated 4 февраля, 07:56

Есть разрушения после атак БПЛА

Больше 100: Белгородская область пережила массированную атаку беспилотников

4 февраля 2025, 07:53
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Есть разрушения после атак БПЛА

ВСУ выпустили по Белгородской области 48 боеприпасов и 107 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Число пострадавших мирных жителей увеличилось. За сутки разрушения выявили в 13 частных домах, семи квартирах, повреждено 13 машин.

ВСУ 3 февраля выпустили по Белгородской области 48 боеприпасов и 107 БПЛА. Под удар попали восемь районов — во всех есть последствия.

В Белгородском районе атаки были совершены по 13 населённым пунктам. Есть разрушения. В хуторе Церковный ранены трое мужчин. Они находятся в больнице: двое из них — в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Ещё один человек пострадал в Краснояружском районе. Он получил минно-взрывную травму ещё 2 февраля во время атаки FPV-дрона на сельхозпредприятие, но за помощью обратился вчера. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

В Борисовском районе атакованы сёла Берёзовка и Зозули. Пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме и два частных дома.

Атаки также произошли в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах, Вейделевском и Волоконовском районах, где повреждены частные дома, автомобили, а также линии электропередачи.

Под Белгородом есть разрушения: что случилось?
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