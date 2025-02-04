Больше 100: Белгородская область пережила массированную атаку беспилотников

Posted 4 февраля, 07:53
Published 4 февраля, 07:53
Modified 4 февраля, 07:56
Updated 4 февраля, 07:56
ВСУ 3 февраля выпустили по Белгородской области 48 боеприпасов и 107 БПЛА. Под удар попали восемь районов — во всех есть последствия.
В Белгородском районе атаки были совершены по 13 населённым пунктам. Есть разрушения. В хуторе Церковный ранены трое мужчин. Они находятся в больнице: двое из них — в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
Ещё один человек пострадал в Краснояружском районе. Он получил минно-взрывную травму ещё 2 февраля во время атаки FPV-дрона на сельхозпредприятие, но за помощью обратился вчера. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение.
В Борисовском районе атакованы сёла Берёзовка и Зозули. Пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме и два частных дома.
Атаки также произошли в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах, Вейделевском и Волоконовском районах, где повреждены частные дома, автомобили, а также линии электропередачи.