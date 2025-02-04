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Posted 4 февраля, 08:51

Published 4 февраля, 08:51

Modified 4 февраля, 08:51

Updated 4 февраля, 08:51

Из девяти заражённых пятеро — собаки

Белгородцы стали чаще страдать от нападок своих заражённых бешенством питомцев

4 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI. Из девяти заражённых пятеро — собаки

Девять случаев бешенства животных выявили в январе в Белгородской области

Большая часть заражённых особей оказалась домашними питомцами. От нападок заболевших кошек и собак страдают и их хозяева.

За первый месяц 2025 года в Белгородской области зафиксировали сразу девять случаев бешенства. Всего специалисты изучили 19 проб патологического материала животных.

Чаще всего этой болезнью в январе страдали домашние животные — пять собак и две кошки. Также участились случаи, когда нападкам подвергались и хозяева питомцев: одного или нескольких членов семей царапали или кусали.

В дикой природе бешенство нашли только у куницы и енотовидной собаки, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Положительные пробы приходили в лабораторию из Алексеевского, Грайворонского, Губкинского и Шебекинского округов, а также из Вейделевского и Волоконовского районов.

Добавим, что в конце января сообщалось о мужчине из Алексеевского округа, который пострадал от своей собаки.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Животные#Бешенство#Белгород
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