Белгородцы стали чаще страдать от нападок своих заражённых бешенством питомцев

Posted 4 февраля, 08:51
Published 4 февраля, 08:51
Modified 4 февраля, 08:51
Updated 4 февраля, 08:51
За первый месяц 2025 года в Белгородской области зафиксировали сразу девять случаев бешенства. Всего специалисты изучили 19 проб патологического материала животных.
Чаще всего этой болезнью в январе страдали домашние животные — пять собак и две кошки. Также участились случаи, когда нападкам подвергались и хозяева питомцев: одного или нескольких членов семей царапали или кусали.
В дикой природе бешенство нашли только у куницы и енотовидной собаки, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Положительные пробы приходили в лабораторию из Алексеевского, Грайворонского, Губкинского и Шебекинского округов, а также из Вейделевского и Волоконовского районов.
Добавим, что в конце января сообщалось о мужчине из Алексеевского округа, который пострадал от своей собаки.