Белгородцам предлагают бесплатно провериться на наличие рака

Posted 4 февраля, 06:02
Published 4 февраля, 06:02
Modified 4 февраля, 06:02
Updated 4 февраля, 06:02
Белгородцам предлагают бесплатно проверить своё здоровье на наличие признаков онкологических заболеваний. Это станет возможным благодаря дню открытых дверей в областном онкологическом диспансере.
Проверить здоровье можно будет в эту субботу, 8 февраля, с девяти часов утра до двух часов дня по адресу поликлиники: проспект Богдана Хмельницкого, 137 в Белгороде. Чтобы попасть к специалисту, нужно заранее записаться на приём.
В ходе акции белгородцы смогут проконсультироваться с врачом, однако на приём необходимо взять сделанный заранее, но не позднее чем за 30 дней до встречи, анализ крови на ПСА. Также на приёме можно обсудить результаты инструментальных обследований, которые сделали не позднее трёх месяцев назад.