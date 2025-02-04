Белгородцам предлагают бесплатно провериться на наличие рака

В ходе акции белгородцы смогут проконсультироваться с врачом, однако на приём необходимо взять сделанный заранее, но не позднее чем за 30 дней до встречи, анализ крови на ПСА. Также на приёме можно обсудить результаты инструментальных обследований, которые сделали не позднее трёх месяцев назад.