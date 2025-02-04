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Posted 4 февраля, 06:39

Published 4 февраля, 06:39

Modified 4 февраля, 08:38

Updated 4 февраля, 08:38

Белгородская область продолжает работать над улучшением качества жизни семей

Гладков рассказал о финансовой помощи для семей студентов и аспирантов с детьми

4 февраля 2025, 06:39
Фото: 1MI. Белгородская область продолжает работать над улучшением качества жизни семей

Гладков: в 2025 году финансовую помощь смогут получить 220 студенческих семей

Сюжет
Выплаты
Выплата единовременная и составляет 100 тысяч рублей.

Семьи студентов, аспирантов и ординаторов могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка.

«Уверен, что количество молодых семей, которые будут принимать решение, чтобы родить детей, будет в нашей области только увеличиваться. А мы будем стараться поддерживать их», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Программа по поддержке студенческих семей реализуется в Белгородской области с 2019 года. Её участниками за всё время стали 432 семьи. В наступившем, 2025 году воспользоваться помощью могут ещё 220 семей.

Для получения выплаты оба родителя должны быть студентами очной формы обучения вузов или ссузов на территории Белгородской области. Заявления на выплату принимают в органах соцзащиты.

Как уточнили в региональном правительстве, программа поддержки студенческих семей продлена до 31 декабря 2030 года.

Напомним, что мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В Белгородской области 55 студенческих семей получили деньги при рождении детей
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Студенческие семьи
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