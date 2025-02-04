Гладков рассказал о финансовой помощи для семей студентов и аспирантов с детьми

Posted 4 февраля, 06:39
Published 4 февраля, 06:39
Modified 4 февраля, 08:38
Updated 4 февраля, 08:38
Семьи студентов, аспирантов и ординаторов могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка.
«Уверен, что количество молодых семей, которые будут принимать решение, чтобы родить детей, будет в нашей области только увеличиваться. А мы будем стараться поддерживать их», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.
Программа по поддержке студенческих семей реализуется в Белгородской области с 2019 года. Её участниками за всё время стали 432 семьи. В наступившем, 2025 году воспользоваться помощью могут ещё 220 семей.
Для получения выплаты оба родителя должны быть студентами очной формы обучения вузов или ссузов на территории Белгородской области. Заявления на выплату принимают в органах соцзащиты.
Как уточнили в региональном правительстве, программа поддержки студенческих семей продлена до 31 декабря 2030 года.
Напомним, что мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».