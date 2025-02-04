Posted 4 февраля, 09:06
Published 4 февраля, 09:06
Modified 4 февраля, 09:06
Updated 4 февраля, 09:06
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал жалобы курских переселенцев. Он отметил, что прекрасно понимает трудности жителей приграничья, так как сам пережил последствия военных конфликтов в Чечне.
В интервью он рассказал о своём опыте восстановления жилья после разрушений, подчеркнув, что сейчас для переселенцев в России создаются условия, которые гораздо мягче тех, что пришлось пережить ему и его семье:
«Я пережил две кампании в Чеченской Республике. Наша семья потеряла очень большое количество близких людей. Мы два раза оставались в том, в чём вышли из дома. Когда началась вторая кампания, лишились дома и всего имущества».
Алаудинов отметил, что, несмотря на помощь, оказываемую пострадавшим, некоторые переселенцы продолжают выражать недовольство:
«У меня в жизни было такое время, когда в доме был кипяток, заварка и чёрный хлеб. Я помню сахар, который мы могли насыпать в этот чай, и чёрный хлеб. Это было такое лакомство. Очень тяжёлые времена были. Условия беженцев, находящихся в Курске и в других регионах, это не те жёсткие условия, которые у нас были тогда».
Он добавил, что, несмотря на все усилия, некоторые люди, получающие помощь, всё равно остаются недовольными. Также Алаудинов сравнил ситуацию с тем, что происходило в других странах, таких как Сирия, Ирак, Ливия и Афганистан, подчеркнув, что в России условия лучше и что государство старается поддерживать пострадавших с помощью социальных программ, приводят его слова «Курские известия».
Военный призвал не обвинять тех, кто с оружием в руках защищает страну, и выразил мнение, что те, кто требует быстрого освобождения территории, должны сами взять на себя ответственность, пойдя в армию и участвуя в освобождении:
«У нас ребята, которым только исполнялось 18 лет, брали в руки оружие, выходили на службу, чтобы воевать против боевиков, чтобы быстрее наступил мир. Это упрёк тем мужчинам, которые требуют с таких же, как они, обычных мужиков. Как раз к ним вопрос. Если вы уже задаёте этот вопрос тем людям, которые как и вы, то где ваша совесть?»
Он также подчеркнул, что в советское время мужчины Курской области стояли бы в очереди, чтобы защитить свою землю, а сегодня некоторым не хватает мужества для этого.
«Если ты не встал и не пошёл с оружием в руках защищать своё Отечество, ну хотя бы поддержи словом и делом», — заключил Алаудинов.
Судмедэксперты, работавшие в селе Русское Поречное Курской области, были потрясены ужасными травмами, полученными мирными жителями от рук украинских военных. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что даже опытные специалисты не смогли скрыть свои эмоции при осмотре тел жертв. Против пяти украинских военных возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.