Апти Алаудинов о жалобах курских переселенцев: «Где ваша совесть?»

Он добавил, что, несмотря на все усилия, некоторые люди, получающие помощь, всё равно остаются недовольными. Также Алаудинов сравнил ситуацию с тем, что происходило в других странах, таких как Сирия, Ирак, Ливия и Афганистан, подчеркнув, что в России условия лучше и что государство старается поддерживать пострадавших с помощью социальных программ, приводят его слова «Курские известия».