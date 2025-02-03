Зумеры против бумеров: кто ответственнее гасит долги по кредитам?

Posted 3 февраля, 14:00
Published 3 февраля, 14:00
Modified 3 февраля, 14:02
Updated 3 февраля, 14:02
Бэби-бумеры, рождённые в 1946–1964 годах, были и остаются одними из самых ответственных заёмщиков. В 2024 году на это поколение пришлось 15% всех кредитов, также 10% оказываются в «просрочке», но задолженность представители поколения закрывают за две недели. Но несмотря на это, больше всего людей именно этого возраста подаются на банкротство (17%).
У поколения X, людей, родившихся в следующие 19 лет, другая особенность: они наиболее активно совершали покупки, в том числе в кредит. 43% займов в банке оформили именно они. В погашении кредитов эти люди ответственны, доля в портфеле на 4% ниже, чем в займах. Это поколение тоже часто подают на банкротство, таких 13% в общей задолженности. Кредиты без залогов они погашают за 12 дней, как и просрочку.
Миллениалы, родившиеся в 17 последних лет ушедшего тысячелетия, проявляют активность в экономике и склонны к оформлению кредитов на дорогие товары. Но в то же время они чаще других не выплачивают вовремя ежемесячный платёж. В займах их доля составляет 40%, в просрочке — 43%. Банкротятся эти людей реже более старших поколений — на миллинеалов приходится 10% просрочки. Беззалоговые кредиты они погашают за 16 дней.
Первое поколение 21 века — люди, родившиеся в 2001–2010 годах, так называемые зумеры, — за год увеличило свою долю в просрочке с 3% до 7%. Молодёжь начинает брать кредиты и оформлять кредитные карты. Именно эти люди часто оформляют два и более кредитов в разных банках. Дольше они и закрывают долги — до 20 дней. Зато реже офорляют банкротство — 1% всей просрочки.
В 20-е годы выросла доля женщин — с 44% до 47% всех заёмщиков. Интересно, что женщины дисциплинированнее мужчин — среди должников их 40%.
Вице-президент ВТБ, руководитель департамента финансового урегулирования Евгений Новиков отметил, что чем старше заёмщики, тем более ответственно они относятся к кредитам. Но с течением времени и более молодые клиенты учатся управлять своими финансами эффективно.
«В целом клиенты ВТБ ответственно подходят к выполнению своих обязательств, и наша задача — помогать представителям любого поколения, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Только за прошлый год благодаря нашим программам мы помогли почти 1,7 млн заемщиков выйти из просрочки и восстановить регулярные платежи по кредитам», — отметил Новиков.