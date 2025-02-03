Зумеры против бумеров: кто ответственнее гасит долги по кредитам?

У поколения X, людей, родившихся в следующие 19 лет, другая особенность: они наиболее активно совершали покупки, в том числе в кредит. 43% займов в банке оформили именно они. В погашении кредитов эти люди ответственны, доля в портфеле на 4% ниже, чем в займах. Это поколение тоже часто подают на банкротство, таких 13% в общей задолженности. Кредиты без залогов они погашают за 12 дней, как и просрочку.