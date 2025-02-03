«Золотой глобус» запомнился сильно похудевшими знаменитостями

Деми Мур получила награду за лучшую женскую роль. Речь идет о фильме «Субстанция», который затрагивает тему принятия своего возраста. Несмотря на то, что актрисе уже за шестьдесят, выглядит она молодо, в том числе за счет стройной женственной фигуры. Деми предстала на ковровой дорожке премии в облегающем платье с открытым верхом.