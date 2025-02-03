«Золотой глобус» запомнился сильно похудевшими знаменитостями

Posted 3 февраля, 10:36
Published 3 февраля, 10:36
Modified 3 февраля, 13:46
Updated 3 февраля, 13:46
Полнотелых звезд среди участниц церемонии не наблюдалось.
Деми Мур получила награду за лучшую женскую роль. Речь идет о фильме «Субстанция», который затрагивает тему принятия своего возраста. Несмотря на то, что актрисе уже за шестьдесят, выглядит она молодо, в том числе за счет стройной женственной фигуры. Деми предстала на ковровой дорожке премии в облегающем платье с открытым верхом.
Церемонию также посетила Кэти Бейтс. Актриса заметно преобразилась, потеряв более сорока килограммов веса, пишет 56orb.ru.
Заметим, что сторонники бодипозитива на церемонии не появились. Даже те, кто ранее придерживался этого движения, все же решили поддерживать форму. Этот тренд подхватили и российские знаменитости — Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, Максим Фадеев и другие.
В 2024 году в России впервые появился препарат для похудения под названием «Велгия», выпускаемый компанией «Промомед». Этот медикамент разработан на основе вещества семаглутид. Он предназначен для пациентов, страдающих различными нарушениями обмена веществ, в том числе сахарным диабетом и ожирением. «Велгия» помогает нормализовать массу тела и метаболизм.
Врачи обращают внимание на такие негативные для здоровья последствия ожирения, как развитие хронических заболеваний, проблемы с дыханием и в некоторых случаях бесплодие. Кроме того, для многих людей объемы тела — это еще и вопрос самоощущения. Исследования показывают, что снижение массы тела помогает продлить жизнь.