Жалоб больше, денег меньше: когда белгородцы получат все выплаты и компенсации

Компенсации на аренду жилья тем, кто был вынужден покинуть дом, перечислят до 10 февраля. В будущем хотят наладить систему так, чтобы все переводы были у пострадавших уже до 5-го числа каждого месяца. Коснётся это не только выплат за аренду, но и вообще всех существующих мер соцподдержки.