Жалоб больше, денег меньше: когда белгородцы получат все выплаты и компенсации

Posted 3 февраля, 07:31
Published 3 февраля, 07:31
Modified 3 февраля, 13:19
Updated 3 февраля, 13:19
Вновь в Белгородской области задержки с социальными выплатами. Обещают, что все задержанные суммы перечислят в течение месяца. За последнюю неделю было 140 обращений с жалобами на отсутствие положенных переводов поступило в правительство. За неделю до этого их было больше — 188.
Компенсации на аренду жилья тем, кто был вынужден покинуть дом, перечислят до 10 февраля. В будущем хотят наладить систему так, чтобы все переводы были у пострадавших уже до 5-го числа каждого месяца. Коснётся это не только выплат за аренду, но и вообще всех существующих мер соцподдержки.
Вновь жалуются сотрудники минсоцтруда на махинации белгородцев для получения компенсации аренды. В этот раз имеющие жильё всё равно подаются на выплаты:
«Например, предприятие оплачивает работнику аренду жилья. У человека ничего не срабатывает, он спокойно, параллельно получив бесплатно жильё, подаёт на меру государственной поддержки и второй раз получает оплату. У нас нет задачи сформировать дополнительный доход, в первую очередь — мы физически не потянем это. Заключили договор, сами там не проживают, получают от предприятия и получают ещё от области. Но это уже перебор».
Также замминистра по соцполитике Олеся Митякина рассказала, что скоро у области закончатся те федеральные деньги, которые поступали для единовременных компенсаций. В феврале все выплаты такого характера будут завершены.