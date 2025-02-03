За неделю выездные медики спасли жизнь 18 белгородцам

Posted 3 февраля, 06:28
Published 3 февраля, 06:28
Modified 3 февраля, 06:30
Updated 3 февраля, 06:30
В Белгородской области в новый рейс отправляются «поезда здоровья». Медики приедут в населённые пункты, находящиеся вдали от лечебных учреждений, где проверят здоровье местных жителей.
Как уточнили в региональном правительстве, «поезда» на этой неделе приедут:
За последние семь дней врачи осмотрели уже 2 тысячи пациентов. У некоторых обнаружили различные проблемы со здоровьем: заболевания системы кровообращения и признаки онкологии. Ещё 18 белгородцам потребовалась неотложная помощь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что такие «поезда» стали ездить по приграничному региону четыре года назад. Сначала их количество равнялось четырём, а затем возросло до шести.