bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:28

Published 3 февраля, 06:28

Modified 3 февраля, 06:30

Updated 3 февраля, 06:30

«Поезда здоровья» выходят на маршруты

За неделю выездные медики спасли жизнь 18 белгородцам

3 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI. «Поезда здоровья» выходят на маршруты

Гладков: шесть «поездов здоровья» отправляем в белгородские сёла

В далёкие от больниц и поликлиник белгородские населённые пункты вновь приедут «поезда здоровья». Об успехах прошлых выездов рассказал губернатор.

В Белгородской области в новый рейс отправляются «поезда здоровья». Медики приедут в населённые пункты, находящиеся вдали от лечебных учреждений, где проверят здоровье местных жителей.

Как уточнили в региональном правительстве, «поезда» на этой неделе приедут:

  • в Смородино (Яковлевский округ),
  • Аверино (Губкинский горокруг),
  • Чапельное (Волоконовский район),
  • Хохлово (Белгородский район),
  • Мандрово (Валуйский округ),
  • Красное (Алексеевский округ).

За последние семь дней врачи осмотрели уже 2 тысячи пациентов. У некоторых обнаружили различные проблемы со здоровьем: заболевания системы кровообращения и признаки онкологии. Ещё 18 белгородцам потребовалась неотложная помощь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что такие «поезда» стали ездить по приграничному региону четыре года назад. Сначала их количество равнялось четырём, а затем возросло до шести.

Стало доступнее: теперь к белгородцам приедут ещё два «поезда здоровья»
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Белгородская область закупает новые «поезда здоровья»Подозрения на онкологию нашли у 197 пациентов белгородских «Поездов здоровья»«Пришла за компанию — унесли на носилках»: у белгородки нашли серьёзное заболевание
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Поезд здоровья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика