За день от атак ВСУ пострадали девять белгородцев, одна женщина погибла

Posted 3 февраля, 07:22
Published 3 февраля, 07:22
Modified 3 февраля, 07:24
Updated 3 февраля, 07:24
Два жителя Валуйского округа получили травмы после обстрела села Двулучное. Они были пассажирами микроавтобуса. Сначала их госпитализировали, однако после необходимой медпомощи отпустили на домашнее лечение.
Всего ВСУ выпустили по муниципалитету два снаряда и 10 БПЛА. Повреждены также шесть авто, одно домовладение, здание сельхозпредприятия и инфраструктурный объект связи.
Женщина пострадала при ударе по мусоровозу в Грайворонском округе. Медики оказали ей помощь и отпустили домой. На следующее утро в областную клиническую больницу обратилась 13-летняя жительница Грайворона. Она получила сотрясение мозга и баротравму при ночной атаке БПЛА.
Украинские военные ударили по муниципалитету 24 раза, вследствие чего осколками посекло два дома и пять авто. Ещё одна машина оказалась полностью уничтожена огнём.
В Шебекинском округе ранения получили женщина и мужчина. Пострадавшая позже от полученных травм скончалась. Белгородцу провели операцию, он остаётся в реанимации. Состояние пациента оценивают как стабильно тяжёлое.
Всего из-за 24 ударов в округе пострадали одна многоэтажка, три жилых дома, две машины и одна хозпостройка.
Пострадали четыре жителя Краснояружского района. Одного мужчину пришлось перевезти в горбольницу № 2 Белгорода, а оставшимся трём госпитализация не потребовалась. Две легковушки и два сельхозпредприятия посекло при 35 ударах.
По одному беспилотнику сбили над Алексеевским округом, Вейделевским и Волоконовским районами. В Белгородском районе из-за атаки 11 БПЛА повреждены дом, соцобъет и два автомобиля, а в Борисовском из-за атаки пяти дронов — четыре домовладения, две машины и одна торговая точка.