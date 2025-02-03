За день от атак ВСУ пострадали девять белгородцев, одна женщина погибла

По одному беспилотнику сбили над Алексеевским округом, Вейделевским и Волоконовским районами. В Белгородском районе из-за атаки 11 БПЛА повреждены дом, соцобъет и два автомобиля, а в Борисовском из-за атаки пяти дронов — четыре домовладения, две машины и одна торговая точка.