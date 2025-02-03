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Posted 3 февраля, 07:33

Published 3 февраля, 07:33

Modified 3 февраля, 07:36

Updated 3 февраля, 07:36

В Старооскольском округе могут провести реформу общественного транспорта

В Старооскольском округе могут провести реформу общественного транспорта

3 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI.
В качестве примера могут использовать реформу, которую провели в Белгородской агломерации.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, запрос от жителей Старооскольского округа на изменение, отмену и добавление маршрутов огромен, так как поступают от людей обращения.

Соблюдение графика движения транспорта, изменение класса, количества автобусов. Это всё говорит о том, что проблема с организацией пассажирского движения в округе есть.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил пригласить специалистов и провести анализ.

Город и округ растут. Плотность меняется. Транспортное сообщение не может не меняться. Если этого не происходит, то возникает проблема. Если есть необходимость, можно пойти по пути Белгородской агломерации: заключили договор, пригласили людей, они проанализировали, составили рекомендации, обсудили с людьми, приняли решение и начали вносить изменения.
Вячеслав Гладков

Напомним, во время оперсовещания стало известно, что белгородцы стало чаще жаловаться на общественный транспорт.

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#Кристина Семенчук#Реформа#Общественный транспорт#Старооскольский округ#Рекомендации#Маршруты#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородская агломерация#Проблема
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