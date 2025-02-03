В Старооскольском округе могут провести реформу общественного транспорта

Posted 3 февраля, 07:33
Published 3 февраля, 07:33
Modified 3 февраля, 07:36
Updated 3 февраля, 07:36
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, запрос от жителей Старооскольского округа на изменение, отмену и добавление маршрутов огромен, так как поступают от людей обращения.
Соблюдение графика движения транспорта, изменение класса, количества автобусов. Это всё говорит о том, что проблема с организацией пассажирского движения в округе есть.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил пригласить специалистов и провести анализ.
Город и округ растут. Плотность меняется. Транспортное сообщение не может не меняться. Если этого не происходит, то возникает проблема. Если есть необходимость, можно пойти по пути Белгородской агломерации: заключили договор, пригласили людей, они проанализировали, составили рекомендации, обсудили с людьми, приняли решение и начали вносить изменения.
Вячеслав Гладков
Напомним, во время оперсовещания стало известно, что белгородцы стало чаще жаловаться на общественный транспорт.