В России закрывают «Светофоры» после проверок: как дела в белгородских точках

Некая логика в том, как эти товары распределены по залу, есть: бытовая химия, для дома, бакалея, консервы, напитки. Прямо у входа встречают овощи и фрукты. Выбор небольшой: капуста, яблоки, лимоны, которые на себя очень не похожи, лук, морковь и картофель. В коробках можно найти что-то выглядящее неплохо, но это целый квест. Картошка проросла, в морковке на самом верху кучи лежит несколько заплесневелых корнеплодов. Лимоны все странного оранжевого цвета, поэтому больше похожи на апельсины или мандарины, сами они мягкие, и видно, что очень полежавшие. Некоторые — с плесенью и гнилью. Яблоки в целом в таком же состоянии.