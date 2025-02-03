В России закрывают «Светофоры» после проверок: как дела в белгородских точках

Posted 3 февраля, 15:18
Published 3 февраля, 15:18
Modified 3 февраля, 15:29
Updated 3 февраля, 15:29
В России начались массовые проверки магазинов торговой сети «Светофор», после которых некоторые точки закрываются на время. Основные причины — тараканы, просроченные товары и антисанитария.
Журналистка Бел.Ру побывала в одном из дискаунтеров сети в Белгороде и поговорила с сотрудниками. Можно ли найти неприятных насекомых в помещениях и проходили ли проверки?
Магазин на улице Магистральной в Белгороде выглядит ещё неплохо. Здание с высокими потолками и большим количеством света из-за больших окон. Стеллажей для товаров тут нет. Продукцию оставляют на паллетах, которые формируют собой большой лабиринт, в котором и необходимо найти нужный продукт.
Некая логика в том, как эти товары распределены по залу, есть: бытовая химия, для дома, бакалея, консервы, напитки. Прямо у входа встречают овощи и фрукты. Выбор небольшой: капуста, яблоки, лимоны, которые на себя очень не похожи, лук, морковь и картофель. В коробках можно найти что-то выглядящее неплохо, но это целый квест. Картошка проросла, в морковке на самом верху кучи лежит несколько заплесневелых корнеплодов. Лимоны все странного оранжевого цвета, поэтому больше похожи на апельсины или мандарины, сами они мягкие, и видно, что очень полежавшие. Некоторые — с плесенью и гнилью. Яблоки в целом в таком же состоянии.
Привлекает внимание и помещение холодильно-морозильное. Тут можно найти несколько грязных контейнеров с рыбой, которая из-за не очень удачной заморозки то ломалась, то слипалась. В коробках, кроме рыбы, есть ещё остатки её собратьев: кровь, какие-то органы, чешуя. Создаётся впечатление, что эти пластиковые тары даже не споласкивают перед выгрузкой новой партии.
С мясом ситуация очень похожая. Оно, правда, лежит в обычных картонных коробках и целлофановом пакете.
В целом по залу можно найти порванные упаковки товаров, брак, к примеру, битые тарелки, пустые пакеты с мусором.
С одной из кассиров удалось поговорить во время перекура возле магазина. Автор публикации не говорила сотруднице, что журналист, а просто спросила в контексте, что сейчас по всей стране проверки. Были ли они в этом магазине. Женщина ответила положительно, но уточнила, что у них «всё нормально».
Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать о проверках магазинов. О результатах сообщим дополнительно.