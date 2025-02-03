В России возникла острая потребность в изменениях в области независимой экспертизы

Как сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин, в настоящее время Алиев находится в СИЗО. Следствие утверждает, что проектные работы, выполненные его организацией по заказу ООО «Оптрон», фактически не были осуществлены. Предполагается, что истинной целью «проекта» стало присвоение денежных средств. К делу приложена независимая экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации.