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Posted 3 февраля, 12:51

Published 3 февраля, 12:51

Modified 3 февраля, 12:53

Updated 3 февраля, 12:53

В России возникла острая потребность в изменениях в области независимой экспертизы

В России возникла острая потребность в изменениях в области независимой экспертизы

3 февраля 2025, 12:51
Фото: 1MI.
Ассоциация экспертиз России (АЭР) выдвинула инициативу по усовершенствованию механизма аккредитации независимых экспертов. Это предложение возникло в ответ на случаи, когда в качестве оснований для экспертиз использовались недостоверные документы.

От решений таких специалистов может зависеть не только результат уголовных дел, но и судьбы многих людей.

АЭР настаивает на разработке единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, предлагается использовать государственную информационную систему для проведения экспертиз, наладить контроль за загрузкой отчетов в ЕГРЗ и предусмотреть возможность обжалования экспертных заключений органами Госстройнадзора. Об этом пишет versia.ru.

Заместитель министра строительства Сергей Музыченко выразил поддержку инициативам АЭР. Он отметил, что ведомство готовит изменения в Градостроительный кодекс РФ, касающиеся контроля за негосударственной строительно-технической экспертизой (СТЭ).

В настоящее время частные компании могут по-прежнему проводить СТЭ в рамках уголовного процесса.

Примером отсутствия потребности в проведении государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы является уголовное дело в отношении Руслана Алиева, генерального директора проектной организации ООО «МСИ», которое уже рассмотрено в первой инстанции в Измайловском суде.

Как сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин, в настоящее время Алиев находится в СИЗО. Следствие утверждает, что проектные работы, выполненные его организацией по заказу ООО «Оптрон», фактически не были осуществлены. Предполагается, что истинной целью «проекта» стало присвоение денежных средств. К делу приложена независимая экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации.

Эксперт должен был выяснить, действительно ли проводились работы, указанные в деле. Защита считает, что выводы эксперта не могут считаться объективными.

Обязательное проведение государственной СТЭ могло бы существенно помочь в данном деле. В настоящий момент суд, следственные органы и защита находятся в сложной ситуации из-за недостатков, в частности допущенных Минстроем РФ. В аналогичное положение попадает и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.

Адвокат Алиева, Шота Горгадзе, выражает удивление тем, что обвинительный приговор был вынесен без проверки результатов экспертизы, проведенной в негосударственной экспертной организации, и без достаточных оснований.

Этот случай подчеркивает важность законодательных инициатив, которые обеспечили бы судам право на проведение государственной СТЭ при рассмотрении уголовных дел.

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