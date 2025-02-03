В России возникла острая потребность в изменениях в области независимой экспертизы

Posted 3 февраля, 12:51
Published 3 февраля, 12:51
Modified 3 февраля, 12:53
Updated 3 февраля, 12:53
От решений таких специалистов может зависеть не только результат уголовных дел, но и судьбы многих людей.
АЭР настаивает на разработке единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, предлагается использовать государственную информационную систему для проведения экспертиз, наладить контроль за загрузкой отчетов в ЕГРЗ и предусмотреть возможность обжалования экспертных заключений органами Госстройнадзора. Об этом пишет versia.ru.
Заместитель министра строительства Сергей Музыченко выразил поддержку инициативам АЭР. Он отметил, что ведомство готовит изменения в Градостроительный кодекс РФ, касающиеся контроля за негосударственной строительно-технической экспертизой (СТЭ).
В настоящее время частные компании могут по-прежнему проводить СТЭ в рамках уголовного процесса.
Примером отсутствия потребности в проведении государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы является уголовное дело в отношении Руслана Алиева, генерального директора проектной организации ООО «МСИ», которое уже рассмотрено в первой инстанции в Измайловском суде.
Как сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин, в настоящее время Алиев находится в СИЗО. Следствие утверждает, что проектные работы, выполненные его организацией по заказу ООО «Оптрон», фактически не были осуществлены. Предполагается, что истинной целью «проекта» стало присвоение денежных средств. К делу приложена независимая экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации.
Эксперт должен был выяснить, действительно ли проводились работы, указанные в деле. Защита считает, что выводы эксперта не могут считаться объективными.
Обязательное проведение государственной СТЭ могло бы существенно помочь в данном деле. В настоящий момент суд, следственные органы и защита находятся в сложной ситуации из-за недостатков, в частности допущенных Минстроем РФ. В аналогичное положение попадает и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.
Адвокат Алиева, Шота Горгадзе, выражает удивление тем, что обвинительный приговор был вынесен без проверки результатов экспертизы, проведенной в негосударственной экспертной организации, и без достаточных оснований.
Этот случай подчеркивает важность законодательных инициатив, которые обеспечили бы судам право на проведение государственной СТЭ при рассмотрении уголовных дел.