Ещё часть белгородцев сможет получить компенсацию за аренду жилья, но кто именно?

Posted 3 февраля, 17:36
Published 3 февраля, 17:36
Modified 3 февраля, 17:40
Updated 3 февраля, 17:40
С начала марта жители четырёх сёл Белгородского района, которым из-за обстрелов пришлось покинуть свои дома и снимать жильё на территории региона, начнут выплачивать компенсацию за аренду квартир. Эта мера поддержки коснётся жителей сёл Черемошное, Бочковка, Нечаевка и Ровенёк.
Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что к такому решению в правительстве пришли во время очередного заседания. Подробности о выплате можно будет узнать в министерстве труда и соцзащиты области.
Добавим, что с лета в регионе увеличили размер выплаты до 20 тысяч рублей. Многодетным семьям ежемесячно выплачивают 40 тысяч рублей. В ноябре действие такой компенсации продлевали до 1 марта.