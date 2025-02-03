bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 17:36

Published 3 февраля, 17:36

Modified 3 февраля, 17:40

Updated 3 февраля, 17:40

Жители ещё четырёх белгородских поселений получат компенсацию за аренду жилья

Ещё часть белгородцев сможет получить компенсацию за аренду жилья, но кто именно?

3 февраля 2025, 17:36
Фото: 1MI.

Жители ещё четырёх белгородских поселений получат компенсацию за аренду жилья

В Белгородской области решили расширить действие компенсации по аренде жилья на жителей ещё четырёх сёл. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

С начала марта жители четырёх сёл Белгородского района, которым из-за обстрелов пришлось покинуть свои дома и снимать жильё на территории региона, начнут выплачивать компенсацию за аренду квартир. Эта мера поддержки коснётся жителей сёл Черемошное, Бочковка, Нечаевка и Ровенёк.

Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что к такому решению в правительстве пришли во время очередного заседания. Подробности о выплате можно будет узнать в министерстве труда и соцзащиты области.

Добавим, что с лета в регионе увеличили размер выплаты до 20 тысяч рублей. Многодетным семьям ежемесячно выплачивают 40 тысяч рублей. В ноябре действие такой компенсации продлевали до 1 марта.

Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре месяца нет выплат: семья белгородцев из приграничья может остаться на улицеБольше 3600 белгородцев получили 20 и 40 тысяч рублей компенсации за аренду жильяНесправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жилья
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика