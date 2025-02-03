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Posted 3 февраля, 11:25

Published 3 февраля, 11:25

Modified 3 февраля, 11:25

Updated 3 февраля, 11:25

Снег вернётся в Белгородскую область

В начале февраля в Белгород вернутся морозы и снега?

3 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI. Снег вернётся в Белгородскую область

В феврале аномально тёплая погода в Белгороде может смениться снегом

Сюжет
Погода
Начавшийся с тёплой погоды февраль может удивить белгородцев снегопадом. Прогноз на ближайшие дни опубликовали в пресс-службе МЧС и на сайте Гидрометцентра.

После продолжительной тёплой погоды в январе в Белгородскую область может вернуться настоящая зима. Уже во вторник, в четвёртый день февраля, установится облачная с прояснениями погода. Днём в регионе может пойти снег, также возможна и гололедица.

Ветер северной четверти будет несильным — 6-11 м/с.

Ночью в Белгородской области ожидаются заморозки — столбик термометра не поднимется выше -6…-1 °С. Днём же возможно потепление: минимальная температура составит -3 °С, а максимальная — до +2 °С.

Судя по прогнозу Гидрометцентра РФ, снег выпадет в регионе и в среду, однако после осадки не прогнозируются. Погода будет солнечной, но температура не будет подниматься выше нуля.

Зимней погоды не будет? Как в Белгороде начнётся февраль
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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород
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