В начале февраля в Белгород вернутся морозы и снега?

Posted 3 февраля, 11:25
Published 3 февраля, 11:25
Modified 3 февраля, 11:25
Updated 3 февраля, 11:25
После продолжительной тёплой погоды в январе в Белгородскую область может вернуться настоящая зима. Уже во вторник, в четвёртый день февраля, установится облачная с прояснениями погода. Днём в регионе может пойти снег, также возможна и гололедица.
Ветер северной четверти будет несильным — 6-11 м/с.
Ночью в Белгородской области ожидаются заморозки — столбик термометра не поднимется выше -6…-1 °С. Днём же возможно потепление: минимальная температура составит -3 °С, а максимальная — до +2 °С.
Судя по прогнозу Гидрометцентра РФ, снег выпадет в регионе и в среду, однако после осадки не прогнозируются. Погода будет солнечной, но температура не будет подниматься выше нуля.