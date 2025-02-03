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Posted 3 февраля, 06:44

Published 3 февраля, 06:44

Modified 3 февраля, 06:46

Updated 3 февраля, 06:46

В больницу попали 12 юных белгородцев

В Ессентуках озвучили диагноз пострадавших белгородских детей

3 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI. В больницу попали 12 юных белгородцев
Сюжет
Дети
Белгородские дети, отдыхавшие в спортивном лагере, остаются в больнице Ессентуков. Всего известно о 12 пострадавших.

Мэр Ессентуков Владимир Крутников заявил, что у пострадавших белгородских детей диагностировали ротавирусную инфекцию.

По словам Крутникова, по состоянию на утро 3 февраля из 12 юных белгородцев у восьми состояние стабильное. У четырёх ребят поднялась температура.

Известно, что заболели дети из Шебекино.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские дети по-прежнему остаются в больнице Ессентуков.

На оперативном совещании в правительстве власти заявили, что у юных белгородцев у детей острая кишечная и норовирусные инфекции. Жизни детей ничего не угрожает.

Что известно о попавших в больницу в Ессентуках юных белгородцах
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Шебекино#Белгород#Ессентуки#Ротавирус
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