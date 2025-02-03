В Ессентуках озвучили диагноз пострадавших белгородских детей

Posted 3 февраля, 06:44
Published 3 февраля, 06:44
Modified 3 февраля, 06:46
Updated 3 февраля, 06:46
Мэр Ессентуков Владимир Крутников заявил, что у пострадавших белгородских детей диагностировали ротавирусную инфекцию.
По словам Крутникова, по состоянию на утро 3 февраля из 12 юных белгородцев у восьми состояние стабильное. У четырёх ребят поднялась температура.
Известно, что заболели дети из Шебекино.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские дети по-прежнему остаются в больнице Ессентуков.
На оперативном совещании в правительстве власти заявили, что у юных белгородцев у детей острая кишечная и норовирусные инфекции. Жизни детей ничего не угрожает.