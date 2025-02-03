В белгородских школах на карантин отправили 31 класс

Posted 3 февраля, 14:06
Published 3 февраля, 14:06
Modified 3 февраля, 14:08
Updated 3 февраля, 14:08
Всего в Белгородской области из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ пришлось закрыть 31 класс. Общее количество обучающихся в них детей достигает 757 человек.
Также из-за увеличения числа заболевших детей в Красногвардейском районе закрыли две школы, а в области — три детских сада полностью, а в некоторых отрытых учреждениях ограничились точечным закрытием — семи групп, в которые ходили около 130 ребят.
Наибольшее количество заболевших зафиксировали в областном центре, Белгородском районе и Алексеевском округе.
Подробности о резком росте заболевших гриппом и ОРВИ можно прочитать здесь. Из-за этого в одном детском медучреждении вновь ввели масочный режим.