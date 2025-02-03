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Posted 3 февраля, 14:06

Published 3 февраля, 14:06

Modified 3 февраля, 14:08

Updated 3 февраля, 14:08

Белгородские школьники уходят на больничный

В белгородских школах на карантин отправили 31 класс

3 февраля 2025, 14:06
Фото: 1MI. Белгородские школьники уходят на больничный
В регионе стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Из-за этого некоторых школьников решили отправить на карантин, заявили на заседании правительства.

Всего в Белгородской области из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ пришлось закрыть 31 класс. Общее количество обучающихся в них детей достигает 757 человек.

Также из-за увеличения числа заболевших детей в Красногвардейском районе закрыли две школы, а в области — три детских сада полностью, а в некоторых отрытых учреждениях ограничились точечным закрытием — семи групп, в которые ходили около 130 ребят.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в областном центре, Белгородском районе и Алексеевском округе.

Подробности о резком росте заболевших гриппом и ОРВИ можно прочитать здесь. Из-за этого в одном детском медучреждении вновь ввели масочный режим.

Грипп и ОРВИ в Белгородской области: стоит ли беспокоиться?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Грипп#Орви#Белгород
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