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Posted 3 февраля, 10:29

Published 3 февраля, 10:29

Modified 3 февраля, 10:29

Updated 3 февраля, 10:29

В Белгороде снесут многоэтажку

В Белгороде снесут дом: какой и где?

3 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI. В Белгороде снесут многоэтажку

В Белгороде ещё один многоквартирный дом признали аварийным

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Новости Белгорода
Многоквартирный дом на улице Чичерина в Белгороде признан аварийным и подлежит сносу.

В Белгороде многоквартирный дом № 4 по улице Чичерина признали аварийным и подлежащим сносу. Такое решение приняли на основе заключения городской межведомственной комиссии от 19 декабря 2024 года.

Собственникам помещений в доме необходимо будет выехать в течение года. После истечения этого срока земельный участок и помещения дома будут изъяты для муниципальных нужд.

Согласно данным систем ГИС ЖКХ, дом на Чичерина, 4 одноэтажный. Его ввели в эксплуатацию в 1957 году. Общая площадь здания составляет 200,4 кв. м.

На месте снесённого дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 56 в Белгороде начнётся строительство нового многоквартирного дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой. Работы планируется завершить в декабре 2026 года.

Напомним, что в Белгороде объявлен аукцион на застройку жилого квартала на месте частных домов, расположенных в пределах улиц Белгородского полка, Октябрьской, Калинина и Белгородского проспекта. Площадь территории превышает 55 тыс. квадратных метров, и на её месте планируется построить десять многоэтажных домов. Аукцион для юридических лиц начинается с минимальной ставки в 18,6 млн рублей.

Частные дома в Белгороде снесут под будущий квартал с многоэтажками
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Снос дома
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