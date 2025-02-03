В Белгороде снесут дом: какой и где?

Posted 3 февраля, 10:29
Published 3 февраля, 10:29
Modified 3 февраля, 10:29
Updated 3 февраля, 10:29
В Белгороде многоквартирный дом № 4 по улице Чичерина признали аварийным и подлежащим сносу. Такое решение приняли на основе заключения городской межведомственной комиссии от 19 декабря 2024 года.
Собственникам помещений в доме необходимо будет выехать в течение года. После истечения этого срока земельный участок и помещения дома будут изъяты для муниципальных нужд.
Согласно данным систем ГИС ЖКХ, дом на Чичерина, 4 одноэтажный. Его ввели в эксплуатацию в 1957 году. Общая площадь здания составляет 200,4 кв. м.
На месте снесённого дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 56 в Белгороде начнётся строительство нового многоквартирного дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой. Работы планируется завершить в декабре 2026 года.
Напомним, что в Белгороде объявлен аукцион на застройку жилого квартала на месте частных домов, расположенных в пределах улиц Белгородского полка, Октябрьской, Калинина и Белгородского проспекта. Площадь территории превышает 55 тыс. квадратных метров, и на её месте планируется построить десять многоэтажных домов. Аукцион для юридических лиц начинается с минимальной ставки в 18,6 млн рублей.