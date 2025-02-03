В Белгороде снесут дом: какой и где?

Напомним, что в Белгороде объявлен аукцион на застройку жилого квартала на месте частных домов, расположенных в пределах улиц Белгородского полка, Октябрьской, Калинина и Белгородского проспекта. Площадь территории превышает 55 тыс. квадратных метров, и на её месте планируется построить десять многоэтажных домов. Аукцион для юридических лиц начинается с минимальной ставки в 18,6 млн рублей.