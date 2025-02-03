Успеем покататься до весны? Что будет с катками в Белгороде

Posted 3 февраля, 08:23
Published 3 февраля, 08:23
Modified 3 февраля, 08:25
Updated 3 февраля, 08:25
Сегодня, 3 февраля, в 18:00 снова откроются катки в парке Ленина и на улице Есенина. Специалисты МБУ «Управление Белгорблагоустройство» завершили подготовительные работы, включая заливку льда и шлифовку, чтобы белгородцы могли наслаждаться зимними развлечениями.
Напомним, что катки в парке Ленина и на улице Есенина Белгороде не работали всю прошлую неделю. Их временно закрыли 27 января из-за потепления.
До сегодняшнего дня в Белгороде была плюсовая температура. В понедельник в областном центре небольшой «минус». По прогнозам «Гисметео», холода продержатся до середины февраля.