Успеем покататься до весны? Что будет с катками в Белгороде

Сегодня, 3 февраля, в 18:00 снова откроются катки в парке Ленина и на улице Есенина. Специалисты МБУ «Управление Белгорблагоустройство» завершили подготовительные работы, включая заливку льда и шлифовку, чтобы белгородцы могли наслаждаться зимними развлечениями.