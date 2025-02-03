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Posted 3 февраля, 08:23

Published 3 февраля, 08:23

Modified 3 февраля, 08:25

Updated 3 февраля, 08:25

Катки откроют вновь в Белгороде

Успеем покататься до весны? Что будет с катками в Белгороде

3 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. Катки откроют вновь в Белгороде

Белгородцы снова смогут покататься на коньках

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Новости Белгорода
Ледовая дорожка в Центральном парке имени Ленина и каток на улице Есенина открываются уже сегодня.

Сегодня, 3 февраля, в 18:00 снова откроются катки в парке Ленина и на улице Есенина. Специалисты МБУ «Управление Белгорблагоустройство» завершили подготовительные работы, включая заливку льда и шлифовку, чтобы белгородцы могли наслаждаться зимними развлечениями.

Напомним, что катки в парке Ленина и на улице Есенина Белгороде не работали всю прошлую неделю. Их временно закрыли 27 января из-за потепления.

До сегодняшнего дня в Белгороде была плюсовая температура. В понедельник в областном центре небольшой «минус». По прогнозам «Гисметео», холода продержатся до середины февраля.

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#Анна Селищева#Город#Каток#Новости Белгорода#Белгород
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