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Posted 3 февраля, 13:15

Published 3 февраля, 13:15

Modified 3 февраля, 13:18

Updated 3 февраля, 13:18

Наказание за несообщение информации в военкомат может стать жёстче

Снова ужесточение? Что грозит за несообщение в военкомат о переезде

3 февраля 2025, 13:15
Фото: 1MI. Наказание за несообщение информации в военкомат может стать жёстче

Правительство поддержало новые штрафы за неинформирование военкомата о переезде

Сюжет
Военкомат
В России хотят жёстче наказывать мужчин, которые более чем на три месяца переехали в другое место, но не зарегистрировались там и не сообщили в военкомат.

Федеральное правительство поддержало законопроект, который может ужесточить ответственность за несообщение военкомату о переезде. Инициатором поправок стал Андрей Картополов, пишет «Коммерсант».

Штрафы коснутся только тех случаев, когда мужчины переезжают более чем на три месяца в другое место, но не регистрируются там.

В настоящее время россияне обязаны уведомлять военкомат об изменениях, касающихся места жительства, работы, семейного положения и других данных. Необходимо докладывать и о выезде из страны, если это затягивается больше чем на полгода. В случае невыполнения этих требований мужчины могут заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что осенью 2023 года в РФ ужесточили ответственность за нарушение требований воинского учёта. Так, за неявку в военкомат можно заплатить 30 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Штрафы#Россия#Военкомат
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