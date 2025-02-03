Снова ужесточение? Что грозит за несообщение в военкомат о переезде

Posted 3 февраля, 13:15
Published 3 февраля, 13:15
Modified 3 февраля, 13:18
Updated 3 февраля, 13:18
Федеральное правительство поддержало законопроект, который может ужесточить ответственность за несообщение военкомату о переезде. Инициатором поправок стал Андрей Картополов, пишет «Коммерсант».
Штрафы коснутся только тех случаев, когда мужчины переезжают более чем на три месяца в другое место, но не регистрируются там.
В настоящее время россияне обязаны уведомлять военкомат об изменениях, касающихся места жительства, работы, семейного положения и других данных. Необходимо докладывать и о выезде из страны, если это затягивается больше чем на полгода. В случае невыполнения этих требований мужчины могут заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей штрафа.
Напомним, что осенью 2023 года в РФ ужесточили ответственность за нарушение требований воинского учёта. Так, за неявку в военкомат можно заплатить 30 тысяч рублей.