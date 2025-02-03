Снова ужесточение? Что грозит за несообщение в военкомат о переезде

В настоящее время россияне обязаны уведомлять военкомат об изменениях, касающихся места жительства, работы, семейного положения и других данных. Необходимо докладывать и о выезде из страны, если это затягивается больше чем на полгода. В случае невыполнения этих требований мужчины могут заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей штрафа.