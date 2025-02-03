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Posted 3 февраля, 12:47

Published 3 февраля, 12:47

Modified 3 февраля, 13:22

Updated 3 февраля, 13:22

В Белгороде в автобусах появились объявления о подорожании проезда

Скотчем к сиденьям: как белгородцев предупреждают о повышении стоимости проезда

3 февраля 2025, 12:47
Фото: bel.ru.

В Белгороде в автобусах появились объявления о подорожании проезда

Сюжет
Автобусы
Не прошло и трёх дней, как в Белгородской агломерации подорожал проезд. Как информируют пассажиров — читайте ниже.

Региональные власти приняли решение повысить стоимость проезда в Белгородской агломерации. Теперь вместо 20 рублей при оплате картой пассажирам придётся заплатить 25 рублей. А стоимость оплаты за наличку повысилась с 25 до 30 рублей.

Чтобы донести информацию до пассажиров, перевозчики используют различные методы. К примеру, в некоторых автобусах на спинках сидений появились листки, приклеенные скотчем. На них указан актуальный прайс как на проезд по городу, так и в пригороде. А ещё объявления наклеили на двери.

Фото: bel.ru

Кроме того, в автобусах оперативно переклеили старые цены на новые.

Фото: bel.ru

Напомним, во время оперсовещания с правительством области стало известно, что белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт.

В Белгороде выросла стоимость проезда в общественном транспорте
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#Кристина Семенчук#Стоимость#Автобусы#Эксклюзив#Общественный транспорт#Проезд#Белгород#Перевозчики#Региональные власти
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