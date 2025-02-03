Скотчем к сиденьям: как белгородцев предупреждают о повышении стоимости проезда

Posted 3 февраля, 12:47
Published 3 февраля, 12:47
Modified 3 февраля, 13:22
Updated 3 февраля, 13:22
Региональные власти приняли решение повысить стоимость проезда в Белгородской агломерации. Теперь вместо 20 рублей при оплате картой пассажирам придётся заплатить 25 рублей. А стоимость оплаты за наличку повысилась с 25 до 30 рублей.
Чтобы донести информацию до пассажиров, перевозчики используют различные методы. К примеру, в некоторых автобусах на спинках сидений появились листки, приклеенные скотчем. На них указан актуальный прайс как на проезд по городу, так и в пригороде. А ещё объявления наклеили на двери.
Кроме того, в автобусах оперативно переклеили старые цены на новые.
Напомним, во время оперсовещания с правительством области стало известно, что белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт.