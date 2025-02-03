Скотчем к сиденьям: как белгородцев предупреждают о повышении стоимости проезда

Чтобы донести информацию до пассажиров, перевозчики используют различные методы. К примеру, в некоторых автобусах на спинках сидений появились листки, приклеенные скотчем. На них указан актуальный прайс как на проезд по городу, так и в пригороде. А ещё объявления наклеили на двери.