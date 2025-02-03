Скидка будет? За сколько могут купить белгородское «Приосколье»

Posted 3 февраля, 14:42
Published 3 февраля, 14:42
Modified 3 февраля, 14:44
Updated 3 февраля, 14:44
По последним данным издания «Коммерсантъ», по непроверенной информации, группа компаний «Приосколье», специализирующаяся на производстве птицы, возможно будет передана под управление компании «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва», принадлежащей бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачёву. По оценкам экспертов, стоимость данного бизнеса составляет около 50 миллиардов рублей.
Журналисты Бел.Ру пообщались с заведующим кафедрой экономики Белгородского университета экономики, кооперации и права, кандидатом экономических наук, доцентом Родионом Кононенко.
Он отметил, что в российском аграрном производстве в последнее десятилетие наблюдается активный процесс консолидации. Происходит укрупнение производственных активов и их концентрация под единым управлением. Это эволюционный процесс и направлен на повышение эффективности производства за счёт эффекта масштаба.
По данным эксперта, «Приосколье» по результатам за 2023 год было третьим производителем мяса птицы и соответственно занимало существенную долю рынка, объём производства 451 тыс. тонн в живом весе.
Безусловно, это очень интересный и значимый актив для присоединения к имеющемуся производственному потенциалу любого производителя мяса птицы в нашей стране.
Родион Кононенко
В то же время, по словам экономиста, агрохолдинг «Агрокомплекс им. Ткачёва» занимал четвёртое место среди производителей мяса птицы (объём производства в 2023 г. — 424 тыс. тонн), а с «Приоскольем» этот холдинг будет уверенно занимать третье место, при этом вплотную приблизится к лидерам по производству этого вида продукции ГАП «Ресурс» (1 место — 1045 тыс. тонн) и ГК «Черкизово» (2 место — 986 тыс. тонн).
В перспективе может побороться за более высокое место. Приобретая готовый успешный бизнес (активы, технологии, каналы распределения, долю рынка, узнаваемый бренд и торговые марки) «Агрокомплекс им. Ткачёва» безусловно повышает свой потенциал и значимость в сфере производства мяса птицы.
Родион Кононенко
Что касается суммы сделки, экономист отметил, что этот вопрос сложный.
По данный осведомлённого источника, газеты «Коммерсант», стоимость бизнеса около 50 млрд рублей. Однако вряд ли можно ожидать, что сумма сделки будет близкой к этой величине. Возможно, но это просто предположение, она будет ниже на 20-30%. Значимыми факторами, которые могут привести к снижению цены являются юридические и экономические. Юридические аспекты характеризуются тем, что в открытом информационном поле нет ясности с правовым статусом самого владельца компании, а также как в настоящий момент оформлено владение на собственность компании, напрямую или через третьих лиц. С экономической точки зрения основной причиной формирования условий для дисконта является нахождение значительной части активов компании в Белгородской области, что, как показывает практика, негативно влияет на стоимость бизнеса.
Родион Кононенко
При этом, по словам специалиста, значительного влияния на рынок мясной продукции в целом по стране данные сделки не окажут. Просто происходит смена собственника.
В результате происходит концентрация профильных активов в руках одного собственника, что с точки зрения экономической логики должно привести к дальнейшему наращиванию производства соответствующей продукции. Как показывают статистические данные, последние несколько лет наблюдается рост объёмов производства этих видов продукции за счёт наличия резервов на российском рынке, а также за счёт активной экспансии на рынки других стран. Для Белгородской области, как мне кажется, также нет особых причин ожидать серьёзных последствий. Судя по сложившейся практике слияний и поглощений в аграрном секторе, активы приобретаются для развития производства на вновь приобретённых площадках.
Родион Кононенко
Что касается других белгородских активов, которые могут быть интересны федеральным игрокам, экономист подметил, что нужно понимать, в чём заключается интерес федеральных игроков, а также их возможности.