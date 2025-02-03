Скидка будет? За сколько могут купить белгородское «Приосколье»

В то же время, по словам экономиста, агрохолдинг «Агрокомплекс им. Ткачёва» занимал четвёртое место среди производителей мяса птицы (объём производства в 2023 г. — 424 тыс. тонн), а с «Приоскольем» этот холдинг будет уверенно занимать третье место, при этом вплотную приблизится к лидерам по производству этого вида продукции ГАП «Ресурс» (1 место — 1045 тыс. тонн) и ГК «Черкизово» (2 место — 986 тыс. тонн).