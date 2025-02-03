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Posted 3 февраля, 12:07

Published 3 февраля, 12:07

Modified 3 февраля, 12:09

Updated 3 февраля, 12:09

СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьере

СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьере

3 февраля 2025, 12:07
Фото: СГОК .
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) запустили единый диспетчерский центр горнотранспортного передела, который анализирует, координирует и контролирует работу экскаваторного, автомобильного и железнодорожного парков в карьере.

Диспетчерская служит единым центром сбора и анализа информации, контроля работы более 100 единиц горной и горно-дорожной техники.

Новый диспетчерский центр оснастили высокотехнологичным оборудованием — мониторами и панелями, а также передовыми цифровыми системами, что позволило повысить эффективность взаимодействие между подразделениями, обеспечить централизованный контроль за производством в карьере на этапе добычи и транспортировки руды, а также эффективно распределять технику и рабочую силу.

Фото: СГОК

При проектировании диспетчерской особое внимание уделили условиям труда сотрудников. В помещении провели ремонт, приобрели качественную эргономичную мебель, оборудовали комнату приема пищи.

Ранее на Стойленском ГОКе модернизировали энергодиспетчерскую, которую оснастили современными мультимедийными средствами управления, связи и наблюдения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стойленский ГОК#Производство#Модернизация#Добыча#Белгород#Транспортировка
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