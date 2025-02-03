СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьере

Posted 3 февраля, 12:07
Published 3 февраля, 12:07
Modified 3 февраля, 12:09
Updated 3 февраля, 12:09
Диспетчерская служит единым центром сбора и анализа информации, контроля работы более 100 единиц горной и горно-дорожной техники.
Новый диспетчерский центр оснастили высокотехнологичным оборудованием — мониторами и панелями, а также передовыми цифровыми системами, что позволило повысить эффективность взаимодействие между подразделениями, обеспечить централизованный контроль за производством в карьере на этапе добычи и транспортировки руды, а также эффективно распределять технику и рабочую силу.
При проектировании диспетчерской особое внимание уделили условиям труда сотрудников. В помещении провели ремонт, приобрели качественную эргономичную мебель, оборудовали комнату приема пищи.
Ранее на Стойленском ГОКе модернизировали энергодиспетчерскую, которую оснастили современными мультимедийными средствами управления, связи и наблюдения.