СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьере

Новый диспетчерский центр оснастили высокотехнологичным оборудованием — мониторами и панелями, а также передовыми цифровыми системами, что позволило повысить эффективность взаимодействие между подразделениями, обеспечить централизованный контроль за производством в карьере на этапе добычи и транспортировки руды, а также эффективно распределять технику и рабочую силу.